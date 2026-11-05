Caso Loan: detectaron rastros del niño en los autos de dos acusados y la pericia tiene un 92% de confiabilidad

Mientras la Justicia busca esclarecer qué sucedió con Loan, el pequeño que desapareció en 2024 en la localidad correntina 9 de Julio cuando fue visto por última vez en un almuerzo familiar, una especialista en odorología se presentó ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes para declarar en el caso y aportó un dato clave sobre las muestras que se recolectaron en los vehículos de dos acusados.

La declaración de una perito en el juicio por Loan Peña

La subcomisario Marilú Vásquez, perito de la Policía de Salta, declaró ante el tribunal que las muestras odorológicas tomadas de los vehículos de María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez coinciden con el olor de Loan Danilo Peña. Además remarcó que la prueba posee una confiabilidad superior al 92%.

Durante su testimonio, Vásquez detalló que el material recolectado en la camioneta Ford Ranger y el Ford Ka presenta una correspondencia directa con las prendas de referencia del menor. El peritaje se llevó a cabo el 21 de junio de 2024 en una escuela local, una semana después de la desaparición del niño.

Para el procedimiento, se extrajo el olor de la ropa de Loan y de otros cuatro menores de edad similar mediante gasas esterilizadas y papel de aluminio, conservando los frascos de muestra. En la diligencia intervinieron las perras Golden Retriever Kala y Dina, junto al can Arandú de la Policía de Corrientes, los cuales realizaron marcaciones positivas en los dos rodados señalados, mientras que en un Volkswagen Voyage el resultado fue negativo.

La especialista explicó que cada persona desprende unas 667 células epiteliales por segundo y que, si bien la huella olorosa dura unas 36 horas al aire libre, su preservación se prolonga significativamente en el interior de un habitáculo cerrado. Asimismo, aclaró que la pericia confirma la presencia del olor, pero no permite determinar la postura ni las condiciones en las que estuvo el niño dentro del auto.

Otro aporte que realizó durante la audiencia es que entregó las filmaciones completas del operativo. Pese a las objeciones de las defensas, los jueces Eduardo Belforte, Fermín Ceroleni y Simón Bracco autorizaron la incorporación del material audiovisual al expediente.