Rating de MasterChef Celebrity: cuánto midió Wanda Nara y el sorprendente pico de audiencia en Telefe

MasterChef Celebrity volvió a imponerse en la batalla por el rating de la televisión argentina. El reality gastronómico que conduce Wanda Nara por Telefe consiguió superar los 12 puntos de audiencia durante la gala de última chance del lunes 26 de octubre de 2026, una emisión decisiva para los participantes que buscan continuar en competencia.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, de acuerdo con las mediciones de Kantar IBOPE, el programa alcanzó un pico de 12,7 puntos de rating, una cifra que lo ubicó como el ciclo más visto de la noche y reafirmó su liderazgo en el horario central.

La emisión estuvo marcada por un exigente desafío culinario, las devoluciones del jurado y la incertidumbre sobre quiénes deberán enfrentar la próxima gala de eliminación.

Cuánto midió MasterChef Celebrity este lunes 26 de octubre

La gala de última chance mantuvo buenos niveles de audiencia desde el comienzo y logró incrementar sus números a medida que avanzaba la competencia.

De acuerdo con los registros difundidos, MasterChef Celebrity se sostuvo por encima de los 11 puntos de rating durante la emisión.

A las 22:27, el reality registraba 11,1 puntos, después de haber alcanzado una marca de 11,3 minutos antes.

Sin embargo, el momento de mayor audiencia llegó cuando los participantes comenzaron a enfrentar las instancias decisivas de la competencia.

A las 22:44, el ciclo escaló hasta los 12,7 puntos de rating, una cifra que volvió a repetirse alrededor de las 23:06, cuando el jurado evaluaba los platos.

De esta manera, Wanda Nara y MasterChef Celebrity consiguieron quedarse con el primer puesto entre los programas más vistos del lunes.

MasterChef Celebrity: cómo fue la gala de última chance que lideró el rating

La emisión del lunes presentó un desafío especialmente exigente para los famosos.

Los participantes tuvieron que preparar un plato vegetariano utilizando todas las partes de un ingrediente asignado, con el objetivo de demostrar creatividad, técnica y capacidad para evitar el desperdicio de alimentos.

Para completar la prueba contaron con 60 minutos, durante los cuales debieron organizar sus preparaciones y encontrar la mejor manera de sorprender al jurado.

Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana fueron los encargados de evaluar los resultados y determinar quiénes continuarían en riesgo de eliminación.

La tensión aumentó durante las devoluciones, especialmente porque solo uno de los participantes consiguió asegurarse un lugar en el balcón.

Quién se salvó de la eliminación en MasterChef Celebrity

Uno de los momentos más importantes de la noche llegó cuando el jurado anunció que Campi había presentado uno de los mejores platos de la gala.

El humorista logró destacarse con su preparación y consiguió subir al balcón, evitando así participar de la próxima instancia eliminatoria.

Por el contrario, otros once famosos quedaron comprometidos y deberán volver a cocinar para intentar conservar su lugar en el reality.

La definición mantuvo la expectativa hasta el final del programa y se convirtió en uno de los momentos centrales de la emisión.

Cuándo es la próxima gala de eliminación de MasterChef Celebrity

Después de la gala de última chance, MasterChef Celebrity tendrá una nueva eliminación este martes 27 de octubre de 2026.

El programa se emitirá por Telefe desde las 22:15, con la conducción de Wanda Nara.

La competencia llega a esta instancia después de una modificación en la programación habitual del canal, que obligó a trasladar la gala de eliminación del domingo al martes.

Durante la nueva emisión, los participantes que quedaron en riesgo deberán enfrentar otro desafío gastronómico y convencer al jurado para evitar abandonar el certamen.

Con picos de 12,7 puntos de rating, MasterChef Celebrity llega a esta definición como uno de los principales éxitos de audiencia de la televisión abierta argentina.