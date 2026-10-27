Denisse González, de Gran Hermano, recibió el alta tras su cuarta internación: el conmovedor mensaje sobre su salud

Denisse González, exparticipante de Gran Hermano, compartió una noticia que llevó tranquilidad a sus seguidores: recibió el alta médica después de atravesar su cuarta internación en lo que va de 2026. La joven, que desde hace meses enfrenta un problema de salud relacionado con una importante disminución de plaquetas, anunció que pudo regresar a su casa y continuará allí con su tratamiento.

Según informaron Infobae y TN, la influencer y maquilladora comunicó la novedad a través de sus redes sociales, donde publicó un emotivo video con imágenes de los últimos meses. La grabación estuvo acompañada por la canción The Climb, de Miley Cyrus, y una reflexión sobre las dificultades que atravesó desde que recibió su diagnóstico.

La noticia llegó después de varias semanas de incertidumbre, estudios médicos y tratamientos que obligaron a Denisse a modificar su rutina y alejarse temporalmente de algunas de sus actividades.

El conmovedor mensaje de Denisse González después de recibir el alta médica

A través de su cuenta de Instagram, Denisse González compartió imágenes de sus internaciones y de los momentos más difíciles que atravesó durante su tratamiento.

Junto al video, escribió una frase que emocionó a sus seguidores:

«Nunca estamos realmente listos, solo hay que ser valientes».

La exparticipante del reality de Telefe también reflexionó sobre la importancia de sentirse acompañada durante los momentos complicados.

«Y si algo me quedó claro en todo este tiempo, es que no estoy sola», expresó.

En la publicación agradeció a las personas que estuvieron pendientes de su evolución y le enviaron mensajes de aliento.

Su regreso a casa representa un avance importante después de una nueva hospitalización, aunque el alta médica no significa que haya finalizado su tratamiento.

Qué enfermedad tiene Denisse González, la exparticipante de Gran Hermano

Durante los últimos meses, Denisse contó públicamente que fue diagnosticada con púrpura trombocitopénica inmune (PTI), una enfermedad autoinmune que provoca una disminución de las plaquetas en la sangre.

Las plaquetas cumplen una función fundamental en la coagulación y ayudan al organismo a detener las hemorragias.

Cuando sus niveles descienden considerablemente, pueden aparecer hematomas, sangrados y otras complicaciones que requieren seguimiento médico.

La joven explicó que su problema de salud fue detectado durante un control de rutina y que, desde entonces, debió someterse a diferentes tratamientos.

En uno de los momentos más delicados, llegó a registrar apenas 1.000 plaquetas por microlitro de sangre, una cifra muy inferior a los valores habituales.

La enfermedad también la obligó a realizar controles frecuentes y, en septiembre, una punción de médula ósea para continuar estudiando su cuadro.

Denisse González estuvo internada cuatro veces en 2026: cómo fueron los últimos meses

El problema de salud de Denisse González comenzó a hacerse público a fines de julio, cuando fue hospitalizada después de que unos análisis revelaran una importante disminución de sus plaquetas.

Desde entonces, atravesó distintas etapas de tratamiento, con períodos de mejoría y nuevas recaídas.

En agosto debió regresar a un centro médico después de presentar complicaciones y una nueva caída de sus valores sanguíneos.

A fines de septiembre, la joven volvió a ser internada y contó que los profesionales habían decidido realizarle estudios adicionales para evaluar su evolución.

Finalmente, el 14 de octubre anunció su cuarta internación del año, luego de que las plaquetas descendieran nuevamente.

En aquel momento, decidió reducir su actividad en las redes sociales para concentrarse en su recuperación.

Después de varios días de atención médica, el lunes 26 de octubre confirmó que había recibido el alta y podía regresar a su hogar.

El apoyo de Bautista Mascia durante la enfermedad de Denisse González

Uno de los pilares más importantes durante este proceso fue Bautista Mascia, el cantante uruguayo que ganó Gran Hermano 2023 y con quien Denisse comenzó una relación durante el reality.

El músico acompañó a su pareja durante las internaciones y los distintos tratamientos que debió atravesar.

En su publicación, Denisse destacó especialmente el respaldo de Bautista, su familia, sus amigas y las personas que le hicieron llegar mensajes de cariño.

La pareja se conoció dentro de la casa de Gran Hermano y continuó su relación después de finalizar el programa.

Desde que se conocieron los problemas de salud de la influencer, el cantante se mantuvo cerca de ella y la acompañó en los momentos más difíciles.

Cómo sigue la salud de Denisse González tras recibir el alta

Aunque ya pudo regresar a su casa, Denisse González deberá continuar con el tratamiento y los controles médicos para evaluar la evolución de su enfermedad.

Por el momento, no trascendieron nuevos resultados de laboratorio que permitan conocer sus valores actuales de plaquetas ni una fecha estimada para finalizar el seguimiento.

La exparticipante de Gran Hermano eligió compartir esta nueva etapa con un mensaje de agradecimiento y esperanza.

Después de cuatro internaciones en pocos meses, Denisse celebró la posibilidad de volver a su hogar y continuar su recuperación acompañada por sus seres queridos.