River acelera por el regreso de Esequiel Barco: abrió negociaciones con Spartak Moscú

River no detiene su movimiento en el mercado de pases y, mientras continúa trabajando para cerrar la llegada de Ángel Correa, también avanzó por el regreso de Esequiel Barco. La dirigencia ya abrió conversaciones con Spartak Moscú, dueño de su pase, con el objetivo de concretar el retorno del mediocampista, un futbolista que conoce el club y es del gusto de Eduardo Coudet.

El entrenador considera que necesita sumar un volante creativo y desequilibrante y, luego de que se enfriara la posibilidad de incorporar a Thiago Almada y de que otras alternativas no terminaran de convencer, el nombre de Barco pasó a ocupar un lugar central en la lista de prioridades.

La negociación, sin embargo, no será sencilla. Desde Rusia pretenden una cifra superior a los cinco millones de dólares por el 50% del pase, mientras que el futbolista también analiza su futuro por cuestiones personales y vería con buenos ojos regresar a Sudamérica. Hace algunas semanas incluso estuvo cerca de volver a Independiente, aunque esa posibilidad finalmente no prosperó.

Barco llegó a Spartak Moscú a mediados de 2024 y desde entonces disputó 74 partidos, convirtió 22 goles y dio 18 asistencias, además de conquistar la Copa de Rusia. El último fin de semana fue titular en el empate 1-1 frente a Zenit de San Petersburgo, por lo que sigue siendo una pieza importante dentro del equipo ruso.

Con 127 encuentros y tres títulos en su anterior etapa con River, el volante podría tener un segundo ciclo en Núñez si las negociaciones llegan a buen puerto. Mientras tanto, la dirigencia continúa activa en el mercado de pases con el objetivo de seguir reforzando el plantel para la segunda parte de la temporada.