Tigres volvió a cambiar las condiciones, pero River espera por la llegada de Ángel Correa

El pase de Correa a River tuvo una nueva complicación en el medio del viaje del futbolista a Argentina.

El pase de Ángel Correa a River, que parecía cerrado después de una larga novela, vuelve a demorarse una vez más, ya que Tigres de México volvió a cambiar las condiciones de la negociación. La oferta por 15 millones de dólares, más dos millones en objetivos, que había sido aceptada por el club mexicano volvió a complicarse por una modificación sobre la marcha.

El Millonario envió ahora una quinta oferta y confía en poder cerrar la operación. Cabe destacar que el futbolista se encuentra volando a Buenos Aires y no tiene intenciones de regresar a México.

Su esposa, Sabrina Di Marzo, denunció públicamente haber recibido amenazas en las últimas semanas.

El ex San Lorenzo ya se despidió de sus compañeros y no se presentó a la pretemporada aunque su contrato se extiendía hasta 2027. La dirigencia de Tigres entiende que el vuelo del jugador a la Argentina es una maniobra de sus pares de River para abaratar costos.

En caso de que el delantero acabe llegando al plantel de Eduardo Coudet, se convertirá automáticamente en la compra más cara en la historia de la institución, superando a las de Kevin Castaño y Lucas Pratto. A su vez, será la venta más importante de su club de procedencia.

El Chacho tiene a Correa apuntado como uno de sus principales objetivos para reforzar la ofensiva y creatividad del equipo. Su llegada significaría el sexto refuerzo tras Nicolás Otamendi, Giovanni González, Mauro Arambarri, Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán.

El rosarino emigró del fútbol argentino tras dos años en el Ciclón para jugar en Atlético Madrid, donde permaneció once temporadas mientras se volvió habitué de la Selección Argentina, con la que levantó la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022. En 2025, se despidió del Colchonero y firmó con Tigres.