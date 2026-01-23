River debuta en el Torneo Apertura, ante Barracas Central: formaciones, hora y TV

River vs Barracas por 8vos de final del Torneo Apertura - Estadio Más Monumental - 12/05/25 - Cristina Sille/Clarín

Este sábado 24 de enero, desde las 17, River visitará a Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia, en lo que será su debut en el Torneo Apertura 2026. Tras un cierre de año para el olvido, Marcelo Gallardo intentará pasar página y redoblar la apuesta.

El Millonario dividió su pretemporada en tres etapas: la comenzó el 20 de diciembre en River Camp, a donde se sumaron Fausto Vera y Aníbal Moreno como refuerzos para el mediocampo; luego se mudó a San Martín de los Andes, donde cerró la incorporación del lateral izquierdo Matías Viña; y la terminó en Punta del Este, con dos partidos amistosos.

El primero fue una victoria por 1 a 0 ante Millonarios, con gol de penal de Gonzalo Montiel. El otro, ante Peñarol, fue empate 0 a 0 en el tiempo regular, pero Santiago Beltrán, el arquero de 21 años, se vistió de figura, atajó un penal en la tanda y le dio el triunfo a River.

Para el estreno oficial, Gallardo apostaría por las tres caras nuevas: Fausto Vera y Aníbal Moreno compartirían la mitad de la cancha, mientras que Matías Viña ocupará el lateral izquierdo, ingresando en el lugar de Marcos Acuña, que se sigue recuperando de su lesión.

Además, otra de las novedades es que bajo los tres palos estará Santiago Beltrán, en su debut absoluto en la Primera División. Esto se debe a las lesiones de Franco Armani (desgarro en el gemelo) y Ezequiel Centurión (doble fractura en la muñeca izquierda).

Por el lado de Barracas Central, los dirigidos por Rubén Darío Insua cerraron el año en la décima posición de la tabla anual, clasificándose por primera vez en su historia a la Copa Sudamericana. Sin embargo, el mercado de pases fue complejo para el Guapo, que perdió a varios jugadores. Entre ellos, Javier Ruiz, Siro Rosané, Nahuel Barrios, Facundo Krüger, Nicolás Blando y Marcos Ledesma.

Formaciones, hora y TV

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Ignacio Tapia, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo o Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio o Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.

Hora: 17

TV: ESPN Premium.

Ábritro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Claudio Fabián Tapia.