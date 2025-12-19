River va a la carga de Leo Fernández: ¿Es posible su llegada al Millonario?

Desde que River cayó en el torneo Clausura frente a Racing, el Millonario comenzó las tratativas para reforzarse de la mejor manera. Este jueves, se confirmó la llegada de Fausto Vera, el primer refuerzo de 2026. El mediocampista llega procedente de Atlético Mineiro.

Tras la confirmación del primer refuerzo, River va a la busca de Leonardo Fernández. El uruguayo de 27 años es un viejo anhelo de Marcelo Gallardo. En 2024, el Millonario intentó seducirlo, pero finalmente el mediocampista ofensivo permaneció en Peñarol.

Pero la situación cambió. El Manya necesita dinero y además está interesado por Sebastián Boselli. El grande uruguayo compró el 80% del pase de Fernández a Toluca por 7 millones de dólares. Pero, el aurinegro necesita recuperar la inversión y no vería con malos ojos una salida.

Por el momento, River no realizó ninguna oferta formal. La dirigencia, comandada por Stefano Di Carlo, utilizaría la metodología habitual de este mercado de pases: préstamo con opción de compra. De esta forma, Peñarol se desprendería del sueldo más grande del plantel y en un futuro podría recibir un gran dinero por su pase. Además, Sebastián Boselli no será tenido en cuenta y es del gusto de Diego Aguirre. Por eso, desde River no descartan utilizarlo para futuras negociaciones.

No se rinde por Prestianni y Ascacibar

Este sábado, River comenzará la pretemporada en Buenos Aires, pero hasta el momento solo ha podido cerrar un refuerzo. Por eso, el Millonario insiste por Gianluca Prestianni. Hace algunos días, el equipo de Núñez realizó una oferta formal al Benfica por el futbolista, que fue rechazada por el club luso: préstamo por un año, con un cargo de €800.000 y una opción de compra de €3.500.000 por el 50% del pase

Tras el no, River vuelve a la carga y mejorará significativamente los números del cargo de cesión y de la opción de compra. Lo positivo para el conjunto de Gallardo, es que el jugador de 19 años ya dio el visto bueno y no tiene los minutos deseados en Portugal.

Mientras tanto, tampoco tira la toalla por Santiago Ascacibar. El capitán de Estudiantes todavía se encuentra compitiendo con el Pincha, que enfrentará a Platense por el Trofeo de Campeones. Pero, ya piensa su futuro en 2026. River ya plantó bandera: gastará hasta 6 millones de dólares por su ficha.

Verón, presidente de Estudiantes, ya aclaró que no podrán competir económicamente con la institución riverplatense. Por eso, es posible la llegada del mediocampista de 28 años. Pero no hay que descartar a Boca, que haría una oferta formal en los próximos días y podría sacárselo de las manos.