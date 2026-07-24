El Banco Central reconoce que aumenta el número de familias endeudadas

Lejos de aplacarse, el drama de las familias endeudadas crece mes a mes. El Banco Central admitió que la morosidad en abril alcanzó a 12,8%, lo que representa un alza de 0,7 puntos con relación a abril.

La mora en las familias sigue en alza

Pese a este escenario, en el Gobierno nacional tienen clausurada la opción de implementar un plan especial para atender esta situación y dejan la resolución en manos de los bancos, bajo un simple pedido de diálogo con los clientes que derive en una refinanciación.

Si se compara con mayo de 2025, el indicador muestra un incremento de 8,3 puntos porcentuales.

El nivel de mora de las familias es superior al promedio del sector privado total, que cerró el quinto mes del año en 7,7%.

Dentro del sistema financiero, el comportamiento de los préstamos a los hogares difiere del observado en el sector corporativo.

Las empresas presentaron un coeficiente de irregularidad del 3,5% en mayo, con un aumento mensual de 0,1 puntos porcentuales y una suba interanual de 2,5 puntos porcentuales.

En su informe, el Banco Central destacó que, a pesar del aumento en el porcentaje de morosidad familiar, los datos indican una “moderación” en el ritmo de crecimiento mensual de este indicador en los últimos meses.

Esta dinámica se explica por una menor tasa de variación del saldo real en situación irregular, lo que significa que el volumen de deuda con atrasos crece a una velocidad menor que en periodos previos.

En cuanto a la participación en el balance bancario, el crédito destinado a las familias representó el 20,4% del activo total del sistema financiero en mayo.

Este porcentaje implica una reducción de 0,2 puntos porcentuales respecto al mes anterior. En particular, los préstamos al consumo sufrieron una caída real del 1,1% durante el mes. En contraste, otras líneas como los créditos con garantía real y los comerciales mostraron crecimientos reales del 1% y 1,4% respectivamente.

Respecto a la protección del sistema frente a estos incumplimientos, el Banco Central en mayo, el saldo de previsiones que tienen las entidades cubrió el 86,3% de la cartera en situación irregular. Al considerar conjuntamente la morosidad y el capital de los bancos, el crédito irregular neto de previsiones representó solo el 2,2% de la Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC).

A raíz de esta situación, el informe concluye que el sistema “financiero conserva capacidad para absorber pérdidas potenciales asociadas al riesgo de crédito”.

Es por esta razón que no habrá una intervención activa del Banco Central, lo cual deja a los deudores en una muy difícil situación ante los bancos.

Los datos corresponden al “Informe sobre bancos” que realiza el Banco Central y que tiene un rezago de dos meses.

De acuerdo a estas cifras, el número de morosos en el país se acerca a los 6 millones de personas.

La mayoría de los morosos se concentran en las billeteras virtuales (3,4 millones), mientras que 1,3 millones son exclusivos de bancos y 1,1 millones mantienen mora en ambos sistemas.

De acuerdo a los datos del BCRA, los jóvenes son los más afectados. Casi 4 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 34 años son morosos (38,4%). En la franja de hasta 24 años, la tasa de morosidad por préstamos otorgados llega al 40,9%.

Las provincias con mayores tasas de morosidad total son La Rioja (22,8%), San Luis (20,1%) y Catamarca (20,0%).

Las jurisdicciones con menor morosidad son La Pampa (9,1%), CABA (10,1%) y Santa Fe (12,4%).

Corresponsalía Buenos Aires