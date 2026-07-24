Buen comienzo para el neuquino De la Iglesia en la tercera fecha del Gran Turismo Italiano

El piloto neuquino se metió en el top 5 en los entrenamientos en el circuito de Mugello.

Lautaro De la Iglesia comenzó con buenas sensaciones la tercera fecha del certamen Sprint del Campeonato Italiano de Gran Turismo en el circuito de Mugello.

El neuquino y su compañero Phillippe Denes fueron terceros en la clasificación general y segundos en su clase con el Lamborghini de Imperiale Racing.

Este sábado, el piloto neuquino afrontará la clasificación y la primera carrera del fin de semana.

“Un circuito súper complejo, con desniveles de un lado y del otro. Sin dudas es el más difícil que me tocó manejar”, comentó De la Iglesia tras un viernes positivo.

“Estamos muy parejos con Phillippe y tenemos buena velocidad. Veremos a la hora de clasificar”, completó Lautaro, quien se mostró confiado para encarar el fin de semana.

Cabe recordar que, en el formato Sprint, el piloto que clasifica es quien larga la carrera y luego le entrega el auto a su compañero para completar la competencia.