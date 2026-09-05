Denunciaron en Estados Unidos ante la FIFA a Tapia y Toviggino por presuntas presiones en la Copa América 2024

La Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer) presentó una denuncia formal ante el Comité de Ética de la FIFA contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, el dirigente Pablo Toviggino y el empresario Guillermo Tofoni.

La Federación de fútbol de Estados Unidos denunció a Tapia

El escrito, elevado directamente a la sede central del organismo en Zúrich, acusa a los dirigentes de haber ejercido presiones indebidas, interferencias y maniobras consideradas “contrarias al fair play institucional” en el marco de la disputa por la organización de la Copa América 2024 y otros negocios vinculados a partidos internacionales, según publicó el diario Clarín.

La presentación sostiene que Tapia, Toviggino y Tofoni habrían participado en gestiones irregulares para influir en decisiones de la Conmebol y en negociaciones comerciales relacionadas con la cesión de derechos, la organización de encuentros amistosos y acuerdos de explotación. Desde US Soccer afirman que existieron contactos no autorizados, presiones sobre funcionarios y un intento de condicionar decisiones estratégicas del fútbol estadounidense.

El documento enviado a la FIFA incluye correos electrónicos, comunicaciones internas y testimonios que, a criterio de la federación norteamericana, demostrarían conductas incompatibles con los códigos éticos del organismo. La presentación también menciona episodios vinculados a la disputa por la sede del torneo continental y a la relación comercial con Tofoni, empresario histórico en la organización de partidos internacionales.

Ante esto, la entidad estadounidense pidió que el Comité de Ética abra una investigación formal, evalúe sanciones y determine si los dirigentes incurrieron en violaciones sobre integridad, conflicto de intereses y abuso de posición. La acción judicial expone la tensión creciente entre la US Soccer y la AFA tras desencuentros públicos y privados por la logística de torneos y cotejos amistosos.

Desde la AFA evitaron pronunciarse de forma inmediata y se limitaron a señalar que cualquier presentación ante la FIFA debe seguir los canales correspondientes. En el entorno de Tapia y Toviggino consideran que la denuncia responde a una disputa política y comercial, y sostienen que no existen elementos que justifiquen sanciones.

El caso abre un frente internacional para la conducción del fútbol argentino, que acumula cuestionamientos por su manejo institucional y por la influencia de Toviggino en decisiones estratégicas. La FIFA deberá determinar si la denuncia amerita la apertura de un expediente disciplinario.