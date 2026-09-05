Central y Newell’s paralizan a Rosario con el clásico más picante: formaciones, hora y tevé

Rosario Central y Newell’s se enfrentarán este domingo (14:45), en el Gigante de Arroyito por la octava fecha del Clausura 2026. El Canalla viene de sufrir dos golpes muy duros y recibe a una Lepra en levantada por un nuevo clásico de Rosario, que tiene antecedentes muy favorables para la Academia.

El Canalla está en el peor momento de la temporada, y en las últimas semanas sufrió golpazos. Cayó 1-0 frente a Corinthians en San Pablo y quedó eliminado de la Libertadores, el gran objetivo de este año. Después rescató un empate 2-2 contra Talleres en Córdoba gracias a un doblete de Ángel Di María, pero la fecha pasada perdió 2-1 ante Gimnasia como local.

La Lepra logró buenos resultados y llega en alza. Sus últimas tres presentaciones fueron triunfos 2-0 ante Riestra y 2-1 contra Banfield, y un empate sin goles contra Estudiantes en La Plata, lo que posiciona al equipo dirigido por Frank Darío Kudelka quinto en la zona A con 11 puntos.

Supremacía Canalla

Más allá del presente de ambos equipos, hay un dato que no se puede dejar de lado y es que Rosario Central ganó los últimos seis clásicos. Desde la Copa de La Liga 2023 hasta el Apertura 2026 el Canalla festejó en todas las ocasiones, la mitad en su estadio y la otra en el Coloso, y buscará estirar la racha a siete mientras que Newell’s intentará ponerle fin y volver a festejar en el partido más importante de la ciudad.

Probables formaciones, hora y TV

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Mateo Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Avila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Federico Navarro; Ángel Di Maria, Alan Rodríguez, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Newell’s: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo, Franco Escobar; Luciano Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Santiago Solari. DT: Frank Darío Kudelka.

Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Lucas Novelli

Estadio: Gigante de Arroyito

Hora: 14:45

TV: TNT Sports