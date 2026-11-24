Después de horas de rumores y dudas, Instituto confirmó la sede para recibir a River por los cuartos de final del Clausura de la Liga Profesional.

La Gloria jugará de local en su cancha en un duelo que se disputaría el sábado a las 22 horas. De esta manera, volverá al Estadio Presidente Perón de Alta Córdoba después de mudarse al Mario Alberto Kempes en los octavos de final.

La sede estuvo en duda porque el último fin de semana se realizó el recital de María Becerra que motivó el cambio al estadio mundialista donde eliminaron a Huracán.

Luego del show, el campo de juego no quedó en buen estado pero confían en mejorarlo de acá al sábado. La prioridad siempre fue jugar ahí donde el equipo se hizo fuerte durante el año.

El club priorizó lo deportivo por sobre lo económico ya que si volvía a ser local en el Kempes podía habilitar una tribuna para público visitante y generar una mayor recaudación.

Las dimensiones de los dos estadios son muy diferentes. En el mundialista entran 57.000 personas y en el Presidente Perón unas 22.000.

Tranquilos… En el Monumental Pdte. Perón, como siempre 🇦🇹❤️ https://t.co/MXTjU6d2FR November 24, 2026

Instituto no pierde en Alta Córdoba desde abril. Fue 0-1 contra Estudiantes en el Apertura. En este campeonato, jugó 7 veces en su cancha con 6 triunfos y un empate.

«Va a ser un gran partido ante River en nuestra casa. Un escenario que nos queda muy cómodo. Vamos a dar pelea. Jugar con River es un factor diferente. Es un grande. Jugar en nuestra cancha no quiere decir que lo ganás, pero es bueno jugar ahí. Igual, lo más importante es cómo preparás el partido», analizó Diego Flores, DT de la Gloria.