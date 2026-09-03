River pedirá una prórroga en el mercado de pases tras la lesión de un mediocampista

Lejos de bajar la persiana en el mercado de pases, y aunque ya se encuentra eliminado de la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, la dirigencia de River Plate pidió un especial permiso para poder ir en busca de su décimo refuerzo.

Si bien el plazo para incorporar jugadores cerró en la víspera, el Millonario pedirá una prórroga de 10 días por la grave lesión del pibe Girgio Costantini. El mediocampista brasileño, que había debutado con Marcelo Gallardo, volvió a sufrir una rotura de ligamentos, de la que ya fue operado y cuya recuperación le demandará no menos de siete meses.

En consecuencia, River buscará avanzar en las negociaciones por Francisco Álvarez. La primera oferta de tres millones de dólares por la mitad del pase fue rechazada por Argentinos Juniors, que espera alrededor de siete millones por el 80%.

Otra opción en carpeta para el Millonario es el defensor Juan Giménez, de 20 años y figura en las selecciones Sub-17 y Sub-20 en el pasado, recién recuperado de una lesión ligamentaria en Rosario Central y que aún no logró volver a tener continuidad.

La prórroga de 10 días sería solo para realizar negociaciones en el mercado local, lo que impide a River a ir detrás del colombiano Willer Ditta, que fue del interés de la comisión pero que ya no es alternativa para este mercado de pases.

Confirmada la permanencia de Lucas Martínez Quarta en el plantel, River acelerará a fondo por alguna de las dos opciones mencionadas si finalmente se desprende de Lautaro Rivero. Relegado del plantel, el club negocia una oferta desde el fútbol de Dubai por el defensor central.