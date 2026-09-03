Los Pumas y Wallabies se miden en el Malvinas Argentinas de Mendoza

Los Pumas y los Wallabies jugaron por última vez en Mendoza en 2022.

Los Pumas y los Wallabies ultiman detalles de su preparación para el test match que disputarán este sábado a las 18 en el estadio Malvinas Argentinas y este jueves ambos entrenadores, Felipe Contepomi y Les Kiss, anunciarán sus respectivas formaciones.

Alternando los entrenamientos con el descanso, ambos seleccionados tienen previsto anunciar sus formaciones este jueves y realizar sus últimos movimientos el viernes en el estadio Malvinas Argentinas.

¡Último partido del año en Argentina! 🇦🇷



🏆 Copa Visa Galicia

🆚 Australia 🇦🇺

📆 Sábado 5 de septiembre

⏰ 18:00 hs

🏟️ Estadio Malvinas Argentinas

🎟️ https://t.co/aflNewO0qk pic.twitter.com/HZV3MiIYvu September 1, 2026

Para Los Pumas será el 15° partido internacional en Mendoza contando los que disputaron en 1997 y 2002 por el Sudamericano, el test match ante Italia previo al Mundial 2007 y los más recientes por el Rugby Championship, además de último amistoso con Francia, hace dos años.

En total el seleccionado nacional acumula 7 victorias, un empate y 6 caídas en la tierra del sol y del buen vino donde además jugará por quinta vez ante los australianos con un historial desfavorable ya que ganó uno en 2014 y perdió luego en 2015, 17 y 22.

Las visitas de los Wallabies a Mendoza

Para Australia la de 2027 es la séptima visita a Mendoza en un historial que incluye dos victorias ante el seleccionado de la Unión de Rugby de Cuyo en 1979 y 1987, épocas de rugby amateur a nivel mundial.

Los Wallabies ganaron 5 de sus encuentros en la provincia y solo perdieron en 2014 ante Los Pumas en un partido que derivó en la salida de quien era su entrenador en aquel momento: Ewen Mc Kenzie.

En cuanto a los partidos por el Rugby Championship el historial indica un triunfo argentino y otros 3 de los oceánicos.