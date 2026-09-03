«Un gobierno de ladrones»: Javier Milei apuntó contra Pedro Sánchez por la inmigración «descontrolada» en España

El presidente Javier Milei apuntó duramente contra el mandatario español Pedro Sánchez durante la apertura del Foro Madrid realizada este jueves en Santiago de Chile. En su mensaje acusó a la administración del país europeo de degradar la identidad española y de facilitar la inmigración descontrolada en referencia a los conflictos en Ceuta. «Un gobierno de ladrones«, sentenció frente a dirigentes de América y Europa.

Las declaraciones se dieron en el V Encuentro Regional, espacio internacional impulsado por la entidad Fundación Disenso vinculada a la extrema derecha.

Ataques cruzados y duras acusaciones políticas

En su discurso, el líder libertario cuestionó el rol de los sectores progresistas europeos por el manejo tributario sobre la sociedad civil. En ese marco remarcó: «Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada y degradando la identidad española«.

El presidente de España, Pedro Sánchez.

«La realidad es que a ellos no les interesa solucionar nada”, dijo y aseguró que los “gobiernos progresistas” solo quieren “esparcir su ideología para volver a conquistar el poder sobre las arcas públicas, las cuales utilizan como un botín de guerra mientras mantienen a la sociedad civil esclavizada tributariamente”.

Milei destacó el trabajo de Migraciones: 14 mil expulsados por antecedentes

Al abordar la situación interna de la República Argentina, remarcó el rumbo económico implementado desde el Poder Ejecutivo. Asimismo enfatizó que la disciplina financiera en las cuentas públicas permite garantizar el crecimiento comercial y reducir los índices de inseguridad.

La ola de migraciones en Ceuta el mes pasado.

Por otro lado, el jefe estatal repasó los operativos migratorios efectuados por la Dirección Nacional de Migraciones. Al respecto precisó que en los primeros seis meses del año la administración expulsó a 14 mil personas con antecedentes penales o infracciones legales.

El pronunciamiento concluyó sin anuncios de medidas bilaterales con la administración ibérica ni cambios de agenda internacional. La actividad formó parte de la agenda de compromisos de la diplomacia oficial en el país trasandino.