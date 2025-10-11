River recibe a Sarmiento en busca de un triunfo que le permita seguir prendido en el Clausura: hora, formaciones y TV

Colidio y Salas serán la dupla de ataque ante el Verde de Junín.

River recibe este domingo, desde las 19.15, a Sarmiento de Junín por la fecha 12 del Clausura. El encuentro será arbitrado por Sebastián Zunino y tendrá transmisión de TNT Sports Premium.

El Millonario, que necesita volver a la victoria tras tres caídas consecutivas, tendrá al menos siete bajas debido a lesiones, sanciones y convocados a sus respectivas selecciones. El equipo de Gallardo no gana por el torneo local desde el 13 de septiembre al vencer a Estudiantes en La Plata.

Además de la mala racha, River deberá sobreponerse a la gran cantidad de bajas que posee. Juan Carlos Portillo fue expulsado ante Rosario Central; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda fueron convocados con sus respectivas selecciones; mientras que Enzo Pérez, Sebastián Driussi, Maximiliano Meza y Gonzalo Martínez continúan recuperándose de sus lesiones.

Por su parte, El Verde llega al Monumental en busca de una victoria que lo aleje de los puestos de descenso. Sarmiento llega al partido luego de caer 1-0 ante Gimnasia en Junín, un duelo clave por la zona baja de la tabla.

La derrota lo complicó en todas las tablas: está 26° en la anual, con 27 puntos; marcha 28° en la de promedios, con 1.000; y quedó noveno en la Zona B, con 12 unidades, justo por detrás del conjunto platense.

Por esta razón, una victoria en el Monumental sería clave para escalar en todas ellas y alejar los fantasmas del descenso a pocas fechas del final.

Las probables formaciones

River: Franco Armani; F. Bustos, L. M. Quarta, Paulo Díaz, M. Casco; G. Galoppo, Enzo Pérez, Santiago Lencina, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Maximilano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Sarmiento: Lucas Acosta; A. Vigo, Facundo Roncaglia, J. Insaurralde, Joel Godoy; E. Giménez, Carlos Villalba, Manuel García, J. Gómez, Yair Arismendi; Iván Morales. DT: Facundo Sava.

Estadio: Monumental

Árbitro: Sebastían Zunino

Hora: 19.15

TV: TNT Sports