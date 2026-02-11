River va por la recuperación frente a Argentinos: formaciones, hora y TV

Este jueves River se enfrenta a Argentinos Juniors por la 5° fecha del torneo Apertura. El Millonario visitará la Paternal desde las 21:15 luego de la durísima goleada que sufrió frente a Tigre en el Monumental.

A pesar del papelón del pasado sábado, Gallardo mantendría la base para el duelo frente al Bicho. Para este partido haría dos modificaciones: la salida obligada por expulsión de Fausto Vera para el ingreso de Giuliano Galoppo o Kevin Castaño. Además, Marcos Acuña regresaría al once inicial por el uruguayo Matías Viña. El campeón del mundo tendría su primera titularidad en este 2026.

En ataque, el Muñeco sostendrá a Maxi Salas y Facundo Colidio, que no anotan un gol desde hace 13 y 21 partidos respectivamente. Esta decisión se basa en un voto de confianza hacia los delanteros que están pasando por una sequía preocupante, o en una falta de confianza evidente a Agustín Ruberto e Ian Subiabre, las dos alternativas en ataque que no tienen minutos en los últimos partidos.

El Bicho busca escalar posiciones

El Bicho no comenzó de la mejor manera este 2026. El equipo de Nico Diez solo ganó un partido en el Apertura, tiene 5 puntos y se ubica 10° en la zona A. Para el duelo frente al Millonario, el Bicho dispondrá del equipo titular, ya que será la última prueba antes del debut por Copa Libertadores frente a Barcelona de Ecuador.

Será un partido muy emotivo, ya que Enzo Pérez enfrentará nuevamente al equipo de sus amores. El ex futbolista de la Selección Argentina llegó a principio de año al Bicho luego de terminar su vínculo con el Millonario. La titularidad del mediocampista de 39 años está en duda para este duelo, por el flojo rendimiento de la mitad de cancha en la derrota frente a Racing.

Formaciones, horario y TV

Argentinos: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Enzo Pérez, Alan Lescano; Hernán López Muñoz; Diego Porcel y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Hora: 21:15

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Andrés Merlos