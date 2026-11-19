Con la mira puesta en buscar el título local, la primera instancia que River deberá vencer será Lanús, por los octavos de final del torneo Clausura. Durante el entrenamiento matutino de este miércoles, Leonardo Ponzio todavía no pudo terminar de evacuar la que por ahora es la única duda que presenta el once, con Gonzalo Montiel y Giovanni González en pugna por un puesto.

Dentro de un equipo que ya presenta a Lautaro Rivero como central confirmado por encima de Lucas Martínez Quarta, la única duda que todavía tiene el entrenador del Millonario está en el lateral derecho.

El entrenador aguarda por saber si a Montiel le reducirán la sanción de tres partidos que le aplicaron tras la tarjeta roja que recibió ante Boca, en el Superclásico.

El campeón del mundo regresaría al equipo. Caso contrario, será González quien ocupe ese sector del campo de juego.

La realidad indica que, por ahora, Montiel solamente cumplió una de las tres fechas de suspensión, ante Aldosivi por el cierre de la fase grupos del Clausura. De todas maneras, en River mantienen la esperanza de que el defensor sea perdonado.

Otra de las cuestiones que el cuerpo técnico siguió de cerca en el entrenamiento fue la evolución de Fausto Vera. El mediocampista central intensificó sus tareas, para ver si estaba plenamente recuperado de la tendinitis en el pie derecho que lo venía afectando, pero lo cierto es que sigue sin recibir el alta y corre riesgos de volver a quedar afuera de la lista de concentrados.

De esta manera, el once que se perfila para enfrentar a Lanús el próximo domingo, desde las 19.00, en el Monumental, sería: Santiago Beltrán; Montiel o González, Nicolás Otamendi, Rivero, Marcos Acuña; Tomás Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Betrán.