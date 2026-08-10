Se suspendió el partido de River por la Copa Sudamericana por el terremoto en Colombia
River debía jugar este miércoles en Bogotá contra Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana pero el partido fue postergado por el terremoto en Colombia.
River suspendió el viaje de este martes a Colombia luego de que se postergue el partido que se iba a jugar el miércoles en Bogotá contra Independiente Santa Fe debido al terremoto en Colombia.
La federación de ese país suspendió todas las actividades y el encuentro de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana no estuvo exento.
A falta de la confirmación de Conmebol, el cruce de este miércoles se postergaría una semana y se disputaría el miércoles 19/08.
Ese día estaba programada la vuelta en el Monumental que, en su defecto, se pasaría al miércoles 26/08. Ya afuera de la Copa Argentina y sin jornadas entre semana o fechas FIFA, no habría complicaciones para esta modificación en el calendario.
Terremoto en Colombia: más de 100 muertos
Un devastador sismo de magnitud 7,4 sacudió a Colombia este lunes. Mientras las autoridades avanzan en el recuento de daños y víctimas en las principales ciudades, los reportes técnicos del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) precisaron el punto exacto donde la tierra se fracturó con violencia.
El movimiento telúrico se registró a las 7:34 (hora local) a una profundidad de entre 96 y 107 kilómetros, una distancia que evitó una catástrofe aún mayor en la superficie, pero que facilitó que la onda expansiva se propagara con fuerza hacia países vecinos como Ecuador, Panamá y Venezuela.
En su primer discurso, tras la tragedia, el presidente Abelardo de la Espriella afirmó que hay más de 111 víctimas fatales y más de 80 heridas.
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