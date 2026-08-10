Se suspendió el partido de River por la Copa Sudamericana por el terremoto en Colombia

River suspendió el viaje de este martes a Colombia luego de que se postergue el partido que se iba a jugar el miércoles en Bogotá contra Independiente Santa Fe debido al terremoto en Colombia.

La federación de ese país suspendió todas las actividades y el encuentro de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana no estuvo exento.

A falta de la confirmación de Conmebol, el cruce de este miércoles se postergaría una semana y se disputaría el miércoles 19/08.

Ese día estaba programada la vuelta en el Monumental que, en su defecto, se pasaría al miércoles 26/08. Ya afuera de la Copa Argentina y sin jornadas entre semana o fechas FIFA, no habría complicaciones para esta modificación en el calendario.

Terremoto en Colombia: más de 100 muertos

Un devastador sismo de magnitud 7,4 sacudió a Colombia este lunes. Mientras las autoridades avanzan en el recuento de daños y víctimas en las principales ciudades, los reportes técnicos del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) precisaron el punto exacto donde la tierra se fracturó con violencia.

El movimiento telúrico se registró a las 7:34 (hora local) a una profundidad de entre 96 y 107 kilómetros, una distancia que evitó una catástrofe aún mayor en la superficie, pero que facilitó que la onda expansiva se propagara con fuerza hacia países vecinos como Ecuador, Panamá y Venezuela.

En su primer discurso, tras la tragedia, el presidente Abelardo de la Espriella afirmó que hay más de 111 víctimas fatales y más de 80 heridas.