Thiago Almada firmó su contrato en River: «Estoy cumpliendo un sueño, espero darles muchas alegrías»

Después de semanas negociaciones y una fuerte inversión del club, Thiago Almada firmó hoy su contrato con River y se sumó al plantel con su primera práctica por la tarde.

El jugador llegó desde el Atlético de Madrid al que le pagaron 20 millones de euros por su pase, lo que lo convirtió en la compra más cara de la historia del fútbol argentino.

«Estoy muy feliz de estar acá, estoy cumpliendo un sueño de jugar en un club como River Plate. Quería agradecerles por el cariño, espero poder darles muchas alegrías», fueron las primeras palabras de Almada.

🎥🎞️ Thiago Almada en River, día 1 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/tASi31C6Vb — River Plate (@RiverPlate) August 10, 2026

El futbolista de la Selección Argentina firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2030. El Atlético de Madrid lo puede recomprar en diciembre del 2027 por 40 millones de euros.

El Millonario decidió incluirlo en la lista para los octavos de la Copa Sudamericana con la intención de que juegue ante Independiente Santa Fe en la vuelta de la próxima semana.

«Sería irreal pensar que Thiago pueda jugar a 2.600 metros de altura tras estar de vacaciones. Para el domingo puede estar y para la vuelta también», expresó Coudet al ser consultado respecto a si Almada iba a jugar la ida de este miércoles en Colombia.