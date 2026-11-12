Rodrigo Díaz ganó la tercera etapa y amplió su ventaja en la general de la Vuelta al Valle en El Cuy

Rodrigo Díaz del JC Competición ganó por segunda etapa consecutiva en la Vuelta al Valle.

Rodrigo Díaz volvió a demostrar su jerarquía en la tercera etapa de la Vuelta al Valle en El Cuy, ganó por segundo día consecutivo y amplió su ventaja en lo más alto de la clasificación general.

El sanjuanino de JC Competición venía de ser segundo en Allen en la primera etapa y de quedarse con el triunfo en la siguiente, ayer en Villa Regina.

La prueba más extensa de la competencia se hizo sentir para los ciclistas que además tuvieron pocas horas de descanso ya que la segunda etapa terminó a la 17 del miércoles en Regina y hoy largaron a las 9 en Allen.

Además de tener que completar los 147 kilómetros de ruta, los ciclistas también tuvieron que superar el desafío de las subidas, el viento y un tramo con lluvia que plantearon duros obstáculos.

Pasada la mitad del trayecto, hubo 10 fugados que se cortaron del pelotón. No todos pudieron mantener el ritmo y quedaron adelante 6 entre los que estaba el líder Rodrigo Díaz y su compañero Mauro Domínguez.

Tres de ellos fueron del Club Ciclista Cerro Largo de Uruguay que tuvo un día muy positivo: Anderson Maldonado, Pablo Bonilla y Maicol Tabarez. También estuvo Matías Cedeira de la Agrupación 5 de diciembre.

En el sprint final, al igual que en Regina, Díaz fue más rápido más todos y obtuvo una victoria clave ya que sacó una ventaja importante en la clasificación general.

Anderson Maldonado y Pablo Bonilla, del Club Ciclista Cerro Largo, completaron el podio. Maldonado quedó escolta en la general a 20 segundos del líder.

«Fue una etapa bastante dura entre las subidas y el viento. El equipo estuvo de 10, salimos con un plan y lo pudimos ejecutar. Hay que tomarse lo que queda con tranquilidad, día a día», expresó el líder de la Vuelta.