Cocos inició con US$50.000 y hoy vale US$508 millones: recibió una inversión externa del fondo de un cofundador de Mercado Libre

La fintech argentina Cocos cerró su primera ronda de inversión por US$34 millones, liderada por el fondo Kaszek, a una valuación de US$508 millones. La operación, en la que también participó Spice Expeditions, marca la primera vez que la compañía suma capital externo desde que empezó a operar en 2021.

Cocos es una de las plataformas más usadas en el país para comprar acciones, bonos, cedears y fondos comunes desde el celular. Según la empresa, tiene más de 2,5 millones de usuarios y más de 2.000 empresas clientes, y administra más de US$2.000 millones en activos.

Quiénes fundaron Cocos y cómo creció sin inversores externos

La compañía fue fundada por Nicolás Mindlin, su presidente, y Ariel Sbdar, su CEO, y arrancó en plena pandemia con un capital inicial de US$50.000. Hasta ahora había financiado su expansión con la reinversión de sus propias ganancias.

Los fundadores de Cocos, Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar, cerraron una ronda de US$34 millones liderada por Kaszek. (Foto: gentileza)

De acuerdo con los datos que difundió la empresa, hoy registra ingresos anualizados por US$150 millones a nivel grupo y tiene un equipo de casi 300 personas. En julio, cuando anunció la compra de Warren, Cocos había informado ingresos por unos US$49,7 millones en 2025 y una facturación anualizada de algo más de US$70 millones, tal como consignó La Nación.

“Hace cinco años empezamos con US$50.000 y una convicción: que desde Argentina podíamos construir un banco de inversión digital de clase mundial”, dijo Mindlin. El empresario sostuvo que la inversión les permitirá acelerar la expansión de la compañía en la región.

Kaszek, el fondo de Hernán Kazah, cofundador de Mercado Libre, que apostó por Nubank

Kaszek fue fundado en 2011 por Hernán Kazah, cofundador de Mercado Libre, y Nicolás Szekasy, exdirector financiero de esa empresa. Es uno de los fondos de capital de riesgo más grandes de América Latina: levantó más de US$3.000 millones en nueve fondos y participó en la primera ronda de Nubank, hoy uno de los mayores bancos digitales del mundo.

Según la compañía, se trata de la primera gran inversión de Kaszek en una empresa cuyo negocio se concentra principalmente en Argentina. El vínculo, igualmente, no es nuevo: Kaszek es inversor de Warren, la plataforma brasileña que Cocos acordó comprar, y como parte de esa operación sus fondos iban a pasar a ser accionistas de Cocos, de acuerdo con La Nación.

“Cocos demuestra que desde Argentina se pueden construir compañías tecnológicas rentables, con capacidad de crecimiento y ambición regional”, afirmó Kazah. El fondo considera que la empresa puede convertirse en uno de los grandes jugadores financieros de América Latina.

Para qué usará Cocos los US$34 millones: banco digital, inteligencia artificial y Brasil

En Argentina, el dinero se destinará a sumar productos con foco en inteligencia artificial y a consolidar el banco digital, después de completar este año la compra de Banco Voii. Esa adquisición había sido autorizada por el Banco Central (BCRA) y el mercado la valuaba en unos US$20 millones.

La idea es reunir en una misma app inversiones, cuentas, ahorro, medios de pago y financiamiento para personas y empresas. Así, Cocos dejaría de ser solo una plataforma para invertir y pasaría a competir más de cerca con bancos y billeteras virtuales.

Si el Banco Central de Brasil aprueba la operación, parte de los fondos también se destinará a Warren, la plataforma de inversiones brasileña que Cocos acordó adquirir en julio de 2026. Brasil tiene el mercado de capitales más grande de la región.

“Desde el primer día vimos una oportunidad enorme: que una persona con 100 dólares pudiera acceder a herramientas financieras que antes estaban reservadas para unos pocos”, señaló Sbdar. Según el CEO, todavía hay millones de personas y empresas sin acceso a los productos financieros que necesitan.