Roquenses se consagraron campeones mundiales con la Selección Argentina de Footgolf Seniors

Los integrantes de la Selección Seniors de Footgolf.

La Selección Argentina Seniors de Footgolf se consagró campeón del Mundial que se disputó en Acapulco, México y los roquenses Sebastián «Mili» Muñoz y Alejandro López fueron parte del equipo nacional.

La consagración llegó en la tarde del domingo, tras una ajustada definición frente al seleccionado de Noruega. Con esta conquista la Albiceleste se convirtió en bicampeón de la Copa del Mundo.

Los jugadores roquenses festejan el título conseguido en Acapulco.

En el camino al título superaron la fase de grupos (1° Argentina 6 puntos, 2° Francia 4, Turquía 4 y Portugal 3) y luego vencieron, en octavos, a Alemania (3-0), en cuartos de final a Brasil (3-1).

En la instancia de semifinales vencieron a Eslovaquia (empate 2-2 y triunfo en tiebreak 21-15) y en la final a Noruega (2-2 y Foursome a un hoyo).

Vale destacar que en otras categorías de la máxima competencia internacional hubo otros representantes roquenses. También estuvieron presentes Giovanni Anzisi, Diego Tripailao, Nelson Alfonsín, Matías Palferro y Joaquín Arias.