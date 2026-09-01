Qué cocinar con arroz que sobró: 5 ideas fáciles para no desperdiciarlo

Desde unas croquetas doradas hasta una tortilla o una ensalada fresca. Foto ilustrativa.

A veces se cocina más arroz del necesario y termina ocupando un lugar en la heladera. Sin embargo, el arroz ya cocido puede convertirse en la base de nuevas comidas y permitir aprovechar sobras sin repetir el mismo plato.

Desde unas croquetas doradas hasta una tortilla o una ensalada fresca, estas cinco alternativas son fáciles de preparar y se pueden adaptar a los ingredientes disponibles.

1. Croquetas de arroz y queso

Una de las formas más sencillas de aprovechar el arroz sobrante es convertirlo en pequeñas croquetas.

Ingredientes:

2 tazas de arroz cocido

1 huevo

½ taza de queso rallado

2 cucharadas de harina

Perejil picado

Sal y pimienta

Pan rallado

Aceite

Preparación:

Mezclar el arroz con el huevo, el queso, la harina y el perejil. Condimentar y formar pequeñas croquetas con las manos.

Pasarlas por pan rallado y cocinarlas en una sartén con un poco de aceite hasta que queden doradas de ambos lados. También se pueden hacer al horno.

2. Tortilla de arroz

El arroz también puede transformarse en una tortilla rápida y rendidora.

Ingredientes:

2 tazas de arroz cocido

3 huevos

1 cebolla pequeña

½ morrón

Queso rallado, opcional

Sal y pimienta

Preparación:

Saltear la cebolla y el morrón picados. Mezclarlos con el arroz y los huevos batidos.

Colocar la preparación en una sartén aceitada y cocinar a fuego bajo hasta que la base esté dorada. Dar vuelta con ayuda de un plato y terminar la cocción del otro lado.

3. Ensalada de arroz y verduras

Para una opción fresca, el arroz sobrante puede convertirse en una ensalada completa.

Ingredientes:

Arroz cocido

Tomate

Zanahoria

Choclo

Huevo duro

Cebolla

Aceite

Jugo de limón

Sal y pimienta

Cortar las verduras y mezclarlas con el arroz frío. Incorporar el huevo duro picado y condimentar con aceite, limón, sal y pimienta.

La combinación puede modificarse según lo que haya en la heladera.

4. Arroz salteado con verduras

Otra alternativa rápida es saltear el arroz junto con verduras.

En una sartén caliente colocar un poco de aceite y agregar cebolla, zanahoria, morrón, zapallito o las verduras disponibles.

Cuando estén tiernas, sumar el arroz cocido y mezclar. Se puede terminar con un huevo revuelto, salsa de soja o algunas hierbas frescas.

El resultado es una comida rápida que permite aprovechar tanto el arroz como pequeñas cantidades de verduras.

5. Zapallitos rellenos con arroz

El arroz sobrante también puede utilizarse como relleno.

Ahuecar los zapallitos y mezclar la pulpa con arroz cocido, cebolla salteada, queso rallado y condimentos.

Rellenar los zapallitos, cubrir con un poco más de queso y llevar al horno hasta que estén tiernos y gratinados.

El secreto para aprovechar mejor el arroz sobrante

Para que el arroz cocido pueda reutilizarse de manera segura, es importante enfriarlo y conservarlo correctamente después de la cocción. Una vez que dejó de despedir vapor, conviene guardarlo en un recipiente cerrado dentro de la heladera.

A la hora de preparar una nueva comida, se puede combinar con distintos ingredientes y cambiar por completo el resultado.

Así, un simple sobrante puede convertirse en una comida nueva, económica y fácil, evitando desperdiciar alimentos.