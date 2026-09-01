El recorrido de León XIV en Argentina: las actividades que están en carpeta y los lugares confirmados

León XIV llegará a la Argentina en noviembre y su visita ya genera preparativos, reuniones y definiciones sobre una agenda que todavía debe ser aprobada. El papa León XIV visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre y ya se conocen los primeros lugares que formarían parte de su agenda en el país. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, adelantó que prevén actividades en Claypole, Devoto y Luján, aunque las definiciones finales dependerán de la Santa Sede.

A poco más de dos meses para la llegada del Sumo Pontífice, la organización avanza con los preparativos y termina de delinear el itinerario. García Cuerva explicó que varias de las actividades están encaminadas, pero evitó darlas por confirmadas debido a que todavía pueden sufrir modificaciones desde el Vaticano.

Entre las propuestas más avanzadas aparece una recorrida por el Cottolengo de Claypole, que sería la primera visita del Papa durante la mañana del lunes 9 de noviembre. Para el miércoles 11, en tanto, está previsto que conozca la cárcel de Devoto antes de trasladarse hasta la Basílica de Luján.

Sobre la recorrida por el penal porteño, García Cuerva remarcó que los preparativos están avanzados, aunque todavía no existe una confirmación definitiva. “No me animo a decir confirmadísimo, pero sí es verdad que está encaminado. De hecho, mañana a la mañana volveremos a hacer una visita a la cárcel de Devoto, que ya se hizo en la avanzada pasada”, sostuvo.

La inclusión de la cárcel en el itinerario se vincula además con el interés de León XIV por la realidad carcelaria. García Cuerva, nombrado por el propio pontífice como delegado pontificio de la pastoral carcelaria, señaló que el Papa ya visitó establecimientos penitenciarios durante viajes a Barcelona y Guinea Ecuatorial y aseguró que se trata de “un tema que le preocupa”.

La agenda porteña empieza a tomar forma

La agenda porteña también empieza a tomar forma con una serie de actividades institucionales, religiosas y multitudinarias. Entre los lugares evaluados aparece el Palacio San Martín, donde podría desarrollarse un encuentro ecuménico e interreligioso, mientras que en la Plaza San Martín el pontífice rendiría homenaje al General San Martín en su carácter de jefe de Estado.

Uno de los puntos centrales de la organización es el Monumento a los Españoles, propuesto para celebrar la misa principal en Buenos Aires y realizar el encuentro con los jóvenes. La intención es concentrar ambas actividades en ese espacio abierto y permitir una convocatoria amplia, aunque con controles e inscripción previa.

La elección supone además descartar alternativas como los estadios, pese a las propuestas recibidas y a que River había puesto a disposición su cancha. “Más allá de las propuestas, que agradecemos un montón, de estadios y de otro tipo de lugares, creemos que tiene que ser un lugar sin aforo. Por supuesto que controlado, con inscripciones. Descartado los estadios”, afirmó García Cuerva.

La decisión busca evitar que la capacidad de un estadio deje personas afuera y responde, además, a un criterio de austeridad. La posibilidad de realizar más de una actividad en el Monumento a los Españoles permitiría reutilizar el escenario, las pantallas y el sistema de sonido sin montar una nueva estructura.

Los preparativos y la seguridad para la visita del papa León XIV

En ese marco, García Cuerva indicó que los gastos de organización correspondientes a CABA serán afrontados por el Gobierno nacional y el Ejecutivo porteño. Al mismo tiempo, distintas jurisdicciones avanzan con la coordinación necesaria para garantizar la seguridad y la logística durante la estadía del pontífice.

El arzobispo destacó la articulación impulsada por el Gobierno y señaló que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, mantuvo un encuentro con representantes de la Provincia de Buenos Aires, CABA y Córdoba para coordinar el operativo.

El Arzobispado también recibió numerosas propuestas de personas e instituciones interesadas en encontrarse con León XIV, aunque la duración de la visita limita las posibilidades de incorporarlas. “No puede más que esto. No es que el Papa no quiera visitar otros lugares, no quiera encontrarse con otra gente. Es que hay que hacer y finalmente la última palabra en esto la tiene la Santa Sede”, explicó García Cuerva.

Para el arzobispo, esa coordinación ya constituye uno de los primeros efectos de la visita. “La visita del santo padre ya está generando buenos frutos porque nos está sentando en la misma mesa, nos está generando diálogo entre los gobiernos locales y los gobiernos nacionales, entre la Iglesia y el Gobierno. Es decir que están pasando cosas muy buenas”, concluyó.