Mejoró la recaudación en agosto 2026 por Ganancias y retenciones: los tributos vinculados al consumo siguen en baja

La recaudación impositiva de agosto alcanzó $ 20.5 billones lo que representa una suba real de 1,1% con relación al mismo mes del año pasado.

La planilla oficial demuestra que los tributos vinculados al consumo siguen en baja y ponen en revisión las aseveraciones oficiales que habla de “récords”.

El informe que distribuyó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mostró que el IVA –principal indicador del nivel de consumo- recaudó $ $ 6,6 billones, lo que representa una baja de 5,1%. El IVA impositivo fue de $ 4,8 billones (-1,8%) y el IVA Aduanero de $ 1.9 billones (-12,6%, esta caída está vinculada con la moderada variación del tipo de cambio en un año).

Esta baja del IVA fue compensada con una mejora en el impuesto a las Ganancias que recaudó $ 4,6 billones (10%). La razón fundamental fueron los mayores pagos de anticipos de las empresas por el período fiscal 2025.

Para fortalecer las arcas públicas el ministro de Economía, Luis Caputo, restringió las devoluciones de IVA y los reintegros a las exportaciones. Las devoluciones fueron de $ 74.350 millones (-13,9%) y los reintegros fueron $ 56.250 millones (-35,5%). Caputo había dicho que para mejorar la situación, especialmente de las pymes, iba a mejorar los reintegros y las devoluciones, pero siguieron muy por debajo en términos reales.

El impuesto al cheque –otro tributo que conecta con el consumo- sumó $ 1,5 billones y se hundió 8%.



El tributo de mejor performance fue el que se aplica sobre los combustibles que aportó $ 481.000 millones con un crecimiento interanual de $ 13,9%.

En tanto, por retenciones la recaudación se ubicó en $ 1 billón y prácticamente se duplicó con relación a julio del año pasado.

Este nivel de ingreso fue posible a partir de una liquidación del agro por U$S 2.750 millones, que representa un alza de 33% interanual. Además, incidió positivamente la baja base de comparación, debido a que en junio y principios de julio 2025 se habían adelantado derechos que suelen ingresar en agosto, debido a la baja de alícuotas transitoria que estuvo vigente hasta finales de junio 2025.

A su vez, los derechos de importación motivaron el ingreso de $ 620.591 millones, con una caída de 18,4%, por menor volumen e impacto del tipo de cambio.

Por su parte, el sistema de seguridad social sumó $ 4,8 billones, con una retracción de 0,1%, lo cual demuestra también una merma en los ingresos de las personas.

Por bienes personales se obtuvieron $ 137.797 millones, que implica una reducción de 5,5%.

El impacto en las provincias

Con esta recaudación, los giros a las provincias se mantuvieron estables. Alcanzaron a $ 6,85 billones, sin variación interanual real, pero cayeron 7,2% contra junio (este declive se explica en buena parte por una base de comparación mayor a la que correspondía por la postergación del vencimiento de ganancias).

El 92% del total transferido a las provincias fue por coparticipación federal, un 5% por leyes especiales y un 3% por consenso fiscal.

Los envíos por coparticipación alcanzaron los $ 6.2 millones (92% del total), sin mostrar una variación significativa: +0,1% real interanual. A este resultado se llegó con un buen desempeño del impuesto a las Ganancias, que se compensó con el flojo desempeño del IVA. También cedieron los fondos por impuestos Internos (-18,0%) y Otros Coparticipados (-5,3%).

Los giros por leyes y regímenes fueron de $ 308.739 millones con un desempeño levemente positivo de +0,7%, explicado por las subas en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (+11,0%) y en el Monotributo (+32,6%) mientras que, por el contrario, se vieron descensos en Bienes Personales (-4,6%) el IVA de la Seguridad Social (-5,0%) y el Régimen de Energía Eléctrica.

Los recursos por compensación del consenso fiscal totalizaron $ 256.559 millones con una baja del 6,4% real.

Qué dice la recaudación sobre la actividad económica

Las bajas en los indicadores de consumo que refleja la recaudación de impuestos tiene correlato con una marcada caída del nivel de actividad. Según un informe de Analytica, cayó 1,1% intermensual en julio, lo cual marcaría un nuevo mínimo.

“La baja mensual fue generalizada, la mayor parte de los indicadores relevados retrocedieron. A su vez, aquellos sectores que cayeron tienen un importante peso relativo, como el complejo automotriz y siderúrgico, cadenas con fuertes implicancias sobre el resto”, señaló el informe de la consultora que dirige Ricardo Delgado.

El sector automotriz fue el más golpeado con una baja de la producción de casi 14% y una retracción de 6.6% en las ventas a concesionarias.