Con una asistencia de Julián y un golazo de Mac Allister, Liverpool derrotó al Atlético de Madrid por la Champions

Mac Allister le dio la victoria al Liverpool con un golazo desde el borde del área. Cuti Romero, en tanto, tuvo su primera titularidad en el Atleti. (Foto: AP)

Liverpool dio vuelta el partido y derrotó 2-1 al Atlético de Madrid en Anfield, por la primera jornada de la fase regular de la Champions League. Julián Álvarez, Cuti Romero y Giuliano Simeone fueron titulares en el Colchonero, mientras que Alexis Mac Allister lo fue en el conjunto local.

El partido comenzó de ida y vuelta y la apertura del marcador llegó a los 17 minutos del primer tiempo. Julián recibió en la mitad de la cancha, condujo unos metros y, de zurda, dejó a Marcos Llorente cara a cara con Alisson, con un excelente pase entre líneas. El español, también con la pierna inhábil, definió de gran manera y estableció el 1-0 parcial para la visita.

¡QUÉ PASE METIÓ JULIÁN! Asistencia TOP de la Araña para dejar mano a mano a Lorrente que no falló y anotó el 1-0 de Atlético de Madrid vs. Liverpool en Anfield.



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El delantero argentino volvió a aparecer 10 minutos más tarde. Esta vez recibió en tres cuartos de cancha, se perfiló y sacó un potente remate desde media distancia. Sin embargo, el arquero brasileño se estiró, puso firme su brazo derecho e impidió el 2-0.

¡HIZO VOLAR A ALISSON! Espectacular atajada del arquero de Liverpool tras el tremendo remate de Julián Álvarez en Anfield.



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A los 40 minutos, Liverpool empató el partido. Primero, Jan Oblak le tapó un mano a mano a Bradley Barcola con una gran atajada y, en el rebote, el uruguayo Ronald Araújo asistió a Dominik Szoboszlai con un excelente taco para que el húngaro marcara el 1-1.

¡ESTÁS LOCO RONALD! Impresionante asistencia de TACO de Araújo en el empate de Szoboszlai 1-1 vs. Atlético de Madrid.



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Mac Allister le dio el triunfo al Liverpool con un golazo

En el inicio del complemento, los Reds tuvieron una chance muy clara para ponerse en ventaja. En un contragolpe perfecto, Barcola volvió a quedar cara a cara con Oblak y su remate rozó el palo derecho del arquero.

Sin embargo, el local no tuvo tiempo para lamentarse, ya que tan solo unos segundos después Rio Nghouma desbordó por izquierda y remató, pero la pelota le cayó a Mac Allister al borde del área. El argentino la agarró de zurda y de primera, y la pelota entró pegada al poste para poner el 2-1 para Liverpool a los cinco minutos del complemento.

¡¡¡PEGALE COMO QUIERAS, ALEXIS!!! ¡¡GOLAZO DE MAC ALLISTER PARA EL 2-1 DE LIVERPOOL VS. ATLÉTICO DE MADRID!!



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A dos minutos de que finalice el tiempo reglamentario, Oblak le tapó un mano a mano a Víctor Muñoz y Jeremy Frimpong, de rebote, marcó el 3-1. Sin embargo, se encontraba en fuera de juego y el gol fue anulado.

Finalmente, el resultado no se movió del 2-1 y Liverpool se quedó con una victoria en la primera fecha de la fase regular de la Champions League. Mac Allister, quien en la previa reconoció que el conjunto inglés no le ofreció renovar su contrato, fue una de las figuras de la cancha, mientras que Julián tuvo una destacada actuación en su regreso a la titularidad en el equipo dirigido por Diego Simeone.