Ya son cinco los bancos que anunciaron bajas de sus tasas para créditos hipotecarios: cuál las redujo a la mitad

La primera licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) comenzó a transformar el tablero financiero destinado al acceso a la vivienda propia. Tras el resultado de la subasta oficial, múltiples entidades financieras modificaron sus tasas de interés para captar demanda, mientras la competencia sectorial acelera la reducción generalizada del costo financiero.

El proceso de subasta inyectó liquidez de largo plazo al sistema mediante la colocación de recursos orientados específicamente al mercado de la construcción y adquisición inmobiliaria. Como consecuencia directa de esta herramienta estatal, el mercado registra un reacomodamiento masivo de las ofertas vigentes para préstamos UVA, con una flexibilización en condiciones crediticias tanto en las tasas como con los requisitos de ingresos mínimos para los solicitantes.

Asimismo, ya se concretó la primera escritura formalizada bajo esta nueva modalidad: ocurrió en la provincia de Santa Cruz a través del Banco Hipotecario. La operación consistió en la compra de un inmueble mediante un préstamo por 50 millones de pesos, pactado a un plazo de 180 meses y con una tasa final del 7,5%.

Las nuevas tasas de interés que ofrecen los bancos para los créditos hipotecarios

El movimiento más drástico provino del Banco Supervielle, que redujo su tasa a la mitad, al pasar del 15% al 7,5% anual, y bajó de cinco a tres millones de pesos el piso de ingresos necesarios para postularse.

En paralelo, el Banco Galicia recortó su tasa desde el 9,5% hasta el 7,5% con un tope de devolución a 20 años.

Mientras tanto, el Banco Patagonia la llevó del 9,7% al 8,5%, a un plazo de hasta 30 años.

Estas tres instituciones se sumaron a las modificaciones previas implementadas por otras entidades del sistema. El Banco Macro redujo su esquema al 7,5% para clientes de determinados segmentos selectos, el Banco Credicoop adoptó idéntico porcentaje y el Banco Hipotecario aplicó la misma rebaja tanto para nuevas solicitudes como para expedientes en trámite pendientes de liquidación, según contabilizó La Nación.

A su vez, otras entidades como Ciudad, BBVA, ICBC y Nación ya operaban con propuestas inferiores a ese umbral.

La tasa del 7,5% como nuevo parámetro competitivo del mercado

El techo fijado por la normativa oficial transformó al 7,5% en la referencia central que guía las estrategias de los bancos privados y públicos. Las 13 entidades adjudicatarias en la subasta inicial disponen ahora de un plazo de 120 días corridos para volcar los fondos adjudicados en préstamos habitacionales destinados a la primera vivienda, bajo la condición estricta de no superar ese porcentaje de interés.

Esta dinámica redujo de manera drástica la distancia histórica entre las condiciones ofrecidas por la banca pública y la privada. Según mediciones del sector económico, la brecha promedio pasó de casi seis puntos porcentuales a menos de un punto, un síntoma de la presión competitiva que genera la nueva liquidez estatal en todo el sistema financiero.