Cristiano Ronaldo salió de Arabia Saudita tras los bombardeos iraníes

Cristiano Ronaldo decidió abandonar Arabia Saudita y viajar a Madrid junto a su familia tras los recientes ataques con drones que impactaron en la Embajada de Estados Unidos en Riad. Los hechos encendieron las alarmas de seguridad en la región.

Cristiano reside en la capital saudí desde enero de 2023, cuando firmó contrato con Al-Nassr. Tras el ataque con drones al edificio diplomático de Estados Unidos cerca de su residencia, el astro portugués decidió abandonar momentáneamente el país.

En respuesta a lo sucedido, las autoridades saudíes han condenado enérgicamente los ataques, calificándolos como violaciones flagrantes del derecho internacional, y advirtieron que están preparados para tomar medidas para defender su seguridad y la de residentes y ciudadanos.

La decisión de Ronaldo ocurre en un contexto donde la seguridad de ciudadanos extranjeros en Arabia Saudita se ha vuelto incierta. La situación agravó después del ataque con drones a la embajada estadounidense y de la creciente escalada de violencia en Medio Oriente, que también ha llevado a otros países a evacuar a su personal diplomático.

Las teorías de la salida de Cristiano y su futuro en la Copa del Mundo

Según registros de plataformas de seguimiento de vuelos, un jet privado despegó desde Riad al atardecer y aterrizó en Madrid luego de casi siete horas de vuelo, atravesando Egipto y el mar Mediterráneo antes de llegar a suelo español.

Aunque no hay una confirmación oficial sobre quiénes viajaron exactamente en esa aeronave, los informes vinculan el vuelo estrechamente con el entorno del futbolista, destacando que la aeronave es un Bombardier Global Express XRS de alta gama con la marca CR7.

Cristiano sufrió una lesión muscular en su último encuentro

Una de las teorías fue la salida del futbolista del país tras su lesión muscular sufrida ante Al-Fahya. Con la excusa de poder realizar estudios en su pierna y ver su regreso a las canchas, Cristiano habría viajado a España para poder realizar los chequeos y también salir con su familia del foco de crisis por el conflicto bélico.

Hasta el momento, el jugador ni nadie del círculo o parte médico de su club confirmó el tiempo de baja del jugador.

El movimiento del delantero ha generado especulación sobre su futuro en el fútbol y en Arabia Saudita, aunque por ahora su salida se interpreta principalmente como una medida de seguridad en medio de un contexto de alta tensión internacional y riesgo en la región.