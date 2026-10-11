Rumbo al Mundial femenino 2027: la Selección Argentina cayó ante Brasil en Porto Alegre

La Selección Argentina hizo su estreno en la doble fecha FIFA que le servirá de preparación para la Copa del Mundo femenina 2027 que se disputará en Brasil. En el estadio Beira-Rio de Porto Alegre, el conjunto dirigido por Germán Portanova cayó 3-1 frente a las brasileras en el primero de los dos amistosos programados ante las anfitrionas de la cita máxima continental.

En el arranque del encuentro, la Albiceleste debió replegarse ante la habitual presión alta del conjunto local. Sin embargo, con el correr de los minutos, el equipo argentino logró acomodarse en cancha y encontró vías de escape por la banda derecha.

La primera aproximación clara para la Argentina nació en los pies de Agostina Holzheier y derivó en un potente remate lejano de Maricel Pereyra que la arquera Lorena debió desviar por encima del travesaño.

A pesar de las buenas intenciones del seleccionado nacional, la jerarquía brasileña terminó desequilibrando el marcador en la primera mitad. A los 26 minutos, una maniobra colectiva permitió a Luany Vitória definir cruzado y rompió el 0 en el marcador.

Doce minutos más tarde, tras un tiro de esquina, Geyse Ferreira ensayó una chilena dentro del área que venció la resistencia de Lara Esponda para marcar el 2-0. Antes del descanso, cuando la Argentina buscaba reaccionar mediante los caminos que abría Dalila Ippolito, Angelina apareció sin marca por el centro para señalar el 3-0.

Para el complemento, Portanova movió el banco con el ingreso de Celeste Dos Santos por Eliana Stabile y la Selección Argentina encontró una rápida recompensa. A los cinco minutos, Ippolito asistió con precisión a Maricel Pereyra, quien controló dentro del área y sacó un diestrazo certero para estampar el descuento argentino.

🇦🇷 ¡Así fue el gol argentino! Maricel Pereyra apareció cerca del punto del penal y sacó un remate de derecha, con la pelota en movimiento, para convertir el gol de la Selección Argentina ante Brasil. La Albiceleste cayó 3-1 en Porto Alegre, en el primero de los dos amistosos. https://t.co/1OBcwLKtGD October 10, 2026

Animada por el gol, la Albiceleste mostró una imagen mucho más competitiva en la segunda parte. La Argentina generó peligro a través de la pelota parada con un tiro libre de Florencia Bonsegundo que contuvo la guardameta rival y mediante varias combinaciones ofensivas.

El tramo final del partido también tuvo los debuts en la selección mayor de Camila Ochoa y la continuidad en la rotación con los ingresos de Agustina Vargas, Adriana Sachs, Martina Del Trecco y Justina Morcillo. En el cierre, la nota negativa para el equipo argentino fue la expulsión de Vargas, a instancias del VAR por una infracción con pierna en alto.

Sin margen para el lamento, la Selección Argentina Femenina ya llegó Recife para encarar la recta final de la gira. Tras los entrenamientos de este domingo y lunes, el seleccionado se medirá nuevamente ante Brasil este martes a las 20:30 en el Arena Pernambuco para cerrar la ventana internacional.

La Albiceleste aseguró su clasificación directa al Mundial 2027 tras quedarse con el subcampeonato en la Liga de Naciones. Como parte del camino de preparación, el equipo nacional tendrá otro exigente choque internacional en la fecha FIFA de noviembre, cuando reciba a Alemania en el Estadio Único de La Plata.

Con información de Infobae