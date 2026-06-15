Bombazo en España: Real Madrid oficializó la llegada de Marc Cucurella

El club español confirmó la llegada de Cucurella en la previa al debut de España en el Mundial 2026.

El Real Madrid hizo oficial uno de los movimientos más resonantes del mercado de pases europeo. A horas del debut de España en la Copa del Mundo, el Merengue confirmó la incorporación de Marc Cucurella, procedente de Chelsea, y anunció que el defensor firmó contrato hasta 2032.

«El Real Madrid C. F. y el Chelsea FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Marc Cucurella, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas«, informó la entidad madrileña en sus canales oficiales.

La confirmación se produjo mientras el lateral izquierdo se encuentra concentrado con la selección de España para disputar el Mundial 2026. De esta manera, afrontará la máxima cita del fútbol sabiendo que, una vez finalizado el torneo, comenzará una nueva etapa en uno de los clubes más importantes del planeta.

Real Madrid refuerza su defensa con la llegada de Marc Cucurella

La incorporación del defensor representa un salto de calidad para el sector izquierdo de la última línea. Cucurella llega tras consolidarse en Chelsea y transformarse en una pieza habitual dentro del seleccionado español dirigido por Luis de la Fuente.

Con este movimiento, el conjunto merengue suma experiencia, versatilidad y profundidad a un plantel que buscará pelear nuevamente por todos los títulos, tanto en La Liga como en la Champions League.

El Real Madrid sigue buscando refuerzos

La contratación de Cucurella ratifica que el Real Madrid mantiene una fuerte actividad en el mercado. La dirigencia continúa analizando posibles incorporaciones para reforzar distintas posiciones y aparecen en carpeta nombres de peso como Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Bernardo Silva.