Javier Milei llamó a la derecha a organizarse en la región y afirmó que el modelo «funciona»: cómo sigue la agenda en Chile

El presidente Javier Milei llamó a la derecha a organizarse y propuso impulsar una «alianza internacional de las ideas de la libertad», durante su exposición en el Foro de Madrid, que se celebra en Santiago de Chile.

Más tarde tendrá un encuentro con el mandatario José Antonio Kast.

Las palabras del presidente Javier Milei en Chile

«No podemos permanecer separados. Podemos ignorar el problema, pero el problema no nos va a ignorar. Tenemos que dejar de lado las diferencias y concentrarnos en lo que nos une«, sostuvo Milei durante el evento.

En otro pasaje del discurso, volvió a cargar contra su par de España, Pedro Sánchez, luego de sostener que «está más sucio que una papa».

En la misma línea, destacó el «cambio» de rumbo en la región, calificó de «zurdos mugrosos» a la oposición, y planteó que inició en 2021, en la Argentina. «No les tenemos miedo, estamos dispuestos a salvar nuestra civilización», sentenció.

Javier Milei criticó los cuestionamientos de la oposición

En su discurso defendió el rumbo económico y criticó los cuestionamientos de la oposición. «Estas estrategias que yo les cuento, la realidad es que no son nuevas. Esto mismo hicieron con el gobierno de Mauricio Macri en 2017, cuando tenía la economía creciendo y la pobreza en su pico más bajo en décadas. Y aun así lograron instalar el caos en la calle hasta hacerlo perder el rumbo”, sostuvo Milei.

Sostuvo que el Gobierno de Cambiemos «se dejó correr por los que le tiraron catorce toneladas de piedra y por los presuntos aliados que sugerían poner el freno de mano».

Y agregó: «Nosotros aprendimos esa lección. No nos vamos a dejar descarrilar por su relato. Y no lo vamos a hacer porque sabemos que por más ruido que hagan en el camino, más allá del ruido siempre está la realidad y el rumbo es el correcto, el modelo está funcionando. No vamos a ceder un ápice en ninguna de nuestras políticas».

Agenda de Javier Milei en Chile este jueves

Luego de su discurso, el presidente tuvo un encuentro con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, Sarah Rogers.

Al mediodía, habrá una reunión con el presidente de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda.

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