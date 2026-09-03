El Palacio de Buckingham enfrenta ataques hackers y medios británicos lo atribuyen a Rusia: refuerzan la seguridad de la Corona

Una serie de ataques informáticos a la Casa Real británica fueron atribuidos a hackers rusos y, para impedir que la institución quede en jaque como ocurrió en octubre de 2023, la Corona decidió destinar parte de su financiación anual en actualizar la infraestructura tecnológica. El refuerzo de las defensas sudece en un momento especial para Carlos III y Camila: la pareja se prepara para despedirse de Buckingham como residencia oficial una vez que finalicé la remodelación histórica.

Según afirmó The Mirror, en octubre de 2023, la página web oficial de la familia real fue víctima de un ciberataque que consiguió dejarla fuera de servicio durante una hora y media. Ahora, con el aumento de las operaciones rusas en la denominada zona gris de conflictos, Buckingham quiere evitar otra ofensiva.

27 millones de libras más destinadas a reforzar la seguridad de la Corona

Ante el avance de las filtraciones hackers, el Gobierno preve elevar el llamado componente central de la Subvención Soberana. Los fondos pasarán de 72 millones de libras a 99 millones en 2027. El ministro de Hacienda, Dan Tomlinson, informó que permitirá “reemplazar los sistemas obsoletos para fortalecer la ciberseguridad e instalar sistemas de calefacción energéticamente eficientes”.

El incremento presupuestario se produce además en un presente donde Carlos III ha recuperado un mayor número de compromisos internacionales y visitas de Estado y la agenda obliga a una seguridad institucional más estricta.

Carlos III y Camila abandonan el palacio de Buckingham

Mientras tanto, Carlos III y Camila decidieron continuar su vida en Clarence House, residencia del rey desde 2003 y antiguo hogar de la Reina Madre. Buckingham ha sido la residencia oficial del soberano británico desde 1837, cuando la reina Victoria llegó al trono.

Durante generaciones, sus salones han sido escenario de celebraciones, recepciones, encuentros diplomáticos y algunos de los momentos más importantes de la Corona. Ahora, Carlos y Camila prefieren mantener allí una presencia más vinculada a sus obligaciones institucionales.

Con información de Infobae