Salidas en Boca: Weigandt es refuerzo de Liga de Quito y Barinaga está muy cerca de Racing

Marcelo Weigandt continuará su carrera en Liga de Quito y Juan Barinaga está cerca de marcharse a Racing.

Rodolfo Arruabarrena llegó a Boca Juniors a mediados de junio de este año y sus primeras decisiones estuvieron vinculadas a la «limpieza» del plantel. En aquel momento, el entrenador les comunicó a Marcelo Weigandt y Juan Barinaga que no serían tenidos en cuenta y que debían buscarse un nuevo club.

Dos meses después, con la incorporación de Leandro Lozano y la promoción de Dylan Gorosito al plantel de Primera, los dos laterales derechos tienen definido su futuro.

Por un lado, Weigandt, quien regresó al Xeneize en enero de 2026 tras un préstamo en Inter Miami y rápidamente se ganó un lugar como titular en el equipo de Claudio Úbeda, se marchará a Liga de Quito a préstamo por 12 meses. El acuerdo contempla una obligación de compra en caso de que cumpla determinados objetivos.

Por otro lado, Barinaga está muy cerca de emigrar a Racing, también a préstamo y con opción de compra. Sin embargo, su llegada a Avellaneda está supeditada a la salida de Gastón Martirena.

El uruguayo tenía encaminada su salida hacia Santos de Brasil, pero la negociación se cayó y, por ahora, continúa en la Academia. De todas formas, la dirigencia busca un nuevo destino para el defensor y pretende venderlo. En ese contexto, ya tienen acordada la llegada del ex Belgrano, quien sería su reemplazante y competiría con Ezequiel Cannavo por un lugar en el equipo de Juan Pablo Vojvoda.

De esta manera, Boca cerraría las salidas de los dos jugadores que no son tenidos en cuenta por Arruabarrena y, además, obtendría otros dos cupos para incorporar. Sin embargo, lo más probable es que no sean utilizados.