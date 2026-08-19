El evento de emprendedores más grande de la Patagonia llega a Neuquén: agenda y oradores

Llega una nueva Experiencia Endeavor Patagonia. Se realizará mañana, jueves 20 de agosto, desde las 14 en el Centro de Convenciones Domuyo de Neuquén capital. El encuentro reunirá a fundadores de empresas, líderes de organizaciones sociales y referentes regionales que compartirán experiencias sobre innovación, crecimiento e impacto.

Este 2026 el evento tendrá como eje la posibilidad de crear futuro desde el sur y proyectar iniciativas nacidas en la región hacia el resto del país y el mundo. La propuesta está dirigida a emprendedores, empresarios, profesionales, estudiantes, inversores y personas que buscan convertir una idea en un proyecto.

Además de las exposiciones en el escenario principal, la jornada ofrecerá sesiones de mentoría, clases prácticas, un espacio de coworking y una aplicación de networking para facilitar el contacto entre los participantes antes, durante y después del evento. Las entradas y la agenda completa están disponibles en el sitio oficial de Experiencia Endeavor Patagonia.

La grilla de Experiencia Endeavor Patagonia 2026

13.30 a 14: acreditación.

14 a 14.30: Bienvenida institucional, con Pancho Murray, cofundador de Koala, como anfitrión.

14.30 a 14.50: Alejandro Vázquez, cofundador y presidente de Tiendanube, presentará Desde el inicio, sin fórmulas mágicas.

14.50 a 15.10: Daniel Jejcic, fundador y CEO de Avenida+, expondrá Hoy es el mejor momento para empezar.

15.10 a 15.30: Eliana Bracciaforte, cofundadora de Workana, compartirá El zigzag emprendedor.

15.30 a 16: Panel Patagónico, con Maximiliano Recchioni, de McDonald’s; Matías Scavone, de Armando Medialunas; y Juliana del Águila, de Bodega Fin del Mundo. Alfredo Poli moderará el espacio.

16.10 a 16.30: Aldana Di Costanzo presentará Resiliencia como camino del emprendedor.

16.30 a 17.30: receso, con ocho mesas de mentores y dos clases magistrales.

17.30 a 18: Sergio Saravia, fundador y CEO de Remitee, participará de una entrevista a cargo de Yuli Bustamante.

18 a 18.20: Felipe Herrera, CEO de SpaceGuru e integrante del directorio de Educabot, expondrá El mundo pertenece a los insistidores.

18.20 a 18.40: Nacho Basso, CEO y cofundador de Loligo y cofundador de Seeds, presentará Reinventarse sin romper lo que funciona.

18.40 a 19: Coco Oderigo, cofundador de Fundación Espartanos, compartirá De la segunda oportunidad al impacto social.

19 a 20: cierre y networking.

El antecedente de una convocatoria que superó las 1.200 personas

La edición 2025 de Experiencia Endeavor Patagonia convocó a más de 1.200 emprendedores, profesionales y empresarios en el Centro de Convenciones Domuyo de Neuquén. La jornada combinó historias personales, herramientas para los negocios y reflexiones sobre los desafíos que supone transformar una idea en un proyecto productivo dentro de un contexto económico cambiante.

Entre los expositores estuvieron Gerry Garbulsky; Sebastián Serrano, fundador de Ripio; Elena Alonso, de Emerald Capital; Ariel Sbdar, de Cocos; y Horacio Marín, presidente y CEO de YPF. También participaron referentes regionales como Tomás Weiss, de Weiss Burgers; José Sojo, creador de Café Delirante; Mariana Barrera, de Sidra Pülku; y Rodolfo Ardenghi, presidente de Ciati.

La propuesta se completó con un espacio de mentorías, en el cual los asistentes accedieron a especialistas en finanzas, equipos y negocios. El cierre tuvo un encuentro de networking a orillas del río Limay, que permitió establecer contactos y fortalecer la comunidad emprendedora regional.