El evento de emprendedores más grande de la Patagonia llega a Neuquén: agenda y oradores
El Centro de Convenciones Domuyo recibe a los fundadores de Tiendanube, Workana y Seeds junto a referentes regionales. Mentorías, networking y todas las claves para convertir ideas en proyectos globales desde el sur.
El Centro de Convenciones Domuyo recibe a los fundadores de Tiendanube, Workana y Seeds junto a referentes regionales. Mentorías, networking y todas las claves para convertir ideas en proyectos globales desde el sur.
Llega una nueva Experiencia Endeavor Patagonia. Se realizará mañana, jueves 20 de agosto, desde las 14 en el Centro de Convenciones Domuyo de Neuquén capital. El encuentro reunirá a fundadores de empresas, líderes de organizaciones sociales y referentes regionales que compartirán experiencias sobre innovación, crecimiento e impacto.
Este 2026 el evento tendrá como eje la posibilidad de crear futuro desde el sur y proyectar iniciativas nacidas en la región hacia el resto del país y el mundo. La propuesta está dirigida a emprendedores, empresarios, profesionales, estudiantes, inversores y personas que buscan convertir una idea en un proyecto.
Además de las exposiciones en el escenario principal, la jornada ofrecerá sesiones de mentoría, clases prácticas, un espacio de coworking y una aplicación de networking para facilitar el contacto entre los participantes antes, durante y después del evento. Las entradas y la agenda completa están disponibles en el sitio oficial de Experiencia Endeavor Patagonia.
La grilla de Experiencia Endeavor Patagonia 2026
- 13.30 a 14: acreditación.
- 14 a 14.30: Bienvenida institucional, con Pancho Murray, cofundador de Koala, como anfitrión.
- 14.30 a 14.50: Alejandro Vázquez, cofundador y presidente de Tiendanube, presentará Desde el inicio, sin fórmulas mágicas.
- 14.50 a 15.10: Daniel Jejcic, fundador y CEO de Avenida+, expondrá Hoy es el mejor momento para empezar.
- 15.10 a 15.30: Eliana Bracciaforte, cofundadora de Workana, compartirá El zigzag emprendedor.
- 15.30 a 16: Panel Patagónico, con Maximiliano Recchioni, de McDonald’s; Matías Scavone, de Armando Medialunas; y Juliana del Águila, de Bodega Fin del Mundo. Alfredo Poli moderará el espacio.
- 16.10 a 16.30: Aldana Di Costanzo presentará Resiliencia como camino del emprendedor.
- 16.30 a 17.30: receso, con ocho mesas de mentores y dos clases magistrales.
- 17.30 a 18: Sergio Saravia, fundador y CEO de Remitee, participará de una entrevista a cargo de Yuli Bustamante.
- 18 a 18.20: Felipe Herrera, CEO de SpaceGuru e integrante del directorio de Educabot, expondrá El mundo pertenece a los insistidores.
- 18.20 a 18.40: Nacho Basso, CEO y cofundador de Loligo y cofundador de Seeds, presentará Reinventarse sin romper lo que funciona.
- 18.40 a 19: Coco Oderigo, cofundador de Fundación Espartanos, compartirá De la segunda oportunidad al impacto social.
- 19 a 20: cierre y networking.
El antecedente de una convocatoria que superó las 1.200 personas
La edición 2025 de Experiencia Endeavor Patagonia convocó a más de 1.200 emprendedores, profesionales y empresarios en el Centro de Convenciones Domuyo de Neuquén. La jornada combinó historias personales, herramientas para los negocios y reflexiones sobre los desafíos que supone transformar una idea en un proyecto productivo dentro de un contexto económico cambiante.
Entre los expositores estuvieron Gerry Garbulsky; Sebastián Serrano, fundador de Ripio; Elena Alonso, de Emerald Capital; Ariel Sbdar, de Cocos; y Horacio Marín, presidente y CEO de YPF. También participaron referentes regionales como Tomás Weiss, de Weiss Burgers; José Sojo, creador de Café Delirante; Mariana Barrera, de Sidra Pülku; y Rodolfo Ardenghi, presidente de Ciati.
La propuesta se completó con un espacio de mentorías, en el cual los asistentes accedieron a especialistas en finanzas, equipos y negocios. El cierre tuvo un encuentro de networking a orillas del río Limay, que permitió establecer contactos y fortalecer la comunidad emprendedora regional.
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