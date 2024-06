Salomón Rondón defendió su paso por River y reveló los problemas que tuvo en Argentina: «Era un dolor de cabeza»

Salomón Rondón, quien forma parte de la Selección de Venezuela para la Copa América 2024, en la previa al debut contra Ecuador habló sobre su ciclo en River, lo que encendió la polémica dentro de los hinchas del Millonario.

El atacante de 34 años, disputó 35 partidos con la camiseta de River y anotó 10 goles, uno de ellos a Boca en la Bombonera. además, celebró junto a sus compañeros la conquista de dos títulos: la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones 2023. Sin embargo, su salida fue abrupta y dejó varias polémicas.

En la antesala del estreno de Venezuela en la Copa América, que terminó con triunfo por 2-1 ante Ecuador en San Francisco, el experimentado delantero que fue titular en la victoria habló con el podcast de la selección Vinotinto y aclaró las razones de su salida del club de Núñez.

“River para mí fue un equipo más en mi carrera, sinceramente. Es un gran equipo, es lo que mucha gente conoce, pero fue un equipo más y ya está«, lanzó Rondón en la charla.

«Mucha gente dijo: ‘No te fue bien’, pero yo jugué 35 partidos e hice 10 goles. Si no me iba bien, me hubiese ido como en Las Palmas, que jugué 15 partidos e hice cero goles. Te traen, eres una apuesta y no haces ningún gol como delantero. Eso sí es que te vaya mal”, agregó.

Luego habló sobre su paso por el Millonario. «Hice 10 goles, haberle dado no sé cuántas victorias en el Monumental, ganar partidos sobre la hora. El ‘no te fue bien’ es subjetivo, depende de cómo estés físicamente y mentalmente. ¿Cuántos jugadores argentinos van al fútbol mexicano y no les va bien?», se preguntó el venezolano.

Además de hablar de su rendimiento dentro del campo de juego, Rondón habló de lo que fue vivir en Argentina. Una vez que se confirmó su salida de River, trascendió que la falta de adaptación que sufrió con su familia fue un factor determinandte.

“Llegué el 28 de diciembre a México y el 8 de enero ya tenía mi DNI. Llegué el 28 de enero a Argentina y el DNI me lo dieron el 7 de agosto. Ya está, con esto te dije todo. Eran muchas cosas”, describió sobre los problemas que tuvo para tramitar su documentación.