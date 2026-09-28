«Salto de calidad»: la gastada de Boca a Racing luego de la gran remontada en Copa Argentina

Boca sigue de festejos por el gran triunfo ante Racing por la Copa Argentina, los tres goles de Enner Valencia se repiten sin parar y en el medio aparecen las clásicas chicanas que invaden las redes sociales. Como ocurrió con San Lorenzo el fin de semana pasado, la cuenta del Xeneize aprovechó el triunfo en el para deslizar mensajes encriptados que son evidentes cargadas hacia el rival de turno, en esta oportunidad la Academia.

Con ese panorama sobre la mesa, el CM azul y oro apuntó contra Diego Milito y una frase que generó mucho ruido. En su campaña rumbo a la presidencia de Racing, el exdelantero usó la frase «salto de calidad».

Fue el lema de su campaña para ganarle a Víctor Blanco y el domingo, después del 2-3, se lo recordaron con la imagen de uno de los saltos de Enner Valencia que dieron vuelta la historia en el partido de cuartos de final de la Copa Argentina. En el video, además, incluyeron la canción de Poné a Francella, histórico programa de televisión protagonizado por Guillermo, reconocido hincha de Racing.

«Mística pura»

Lejos de quedarse sin ideas, el CM recurrió a un evento destacado de hace cuatro años. En 2022, Boca y Racing pelearon el campeonato hasta el final y el Xeneize se consagró en un desenlace histórico gracias a un triunfo de River. Días atrás de ese día, la Academia había ganado un partido clave y una hincha que se hizo viral, había expresado: “Mística pura“.