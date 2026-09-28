Campo Grande: Río Negro otorgó beneficios a Facilities Energy para impulsar su inversión en la localidad

El objetivo de la medida es acompañar el crecimiento de la empresa y su proyecto de ampliación productiva. Foto: Gobierno de Río Negro.

En Campo Grande, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, entregó la resolución que incorpora a Facilities Energy S.A. al Régimen de Promoción Económica e Industrial de la provincia. Se trata de una herramienta que busca acompañar el crecimiento de la empresa y su proyecto de ampliación productiva.

Durante una recorrida por las instalaciones de la compañía, el mandatario destacó la radicación de la firma en el parque industrial local y el acompañamiento provincial mediante los beneficios previstos por la normativa.

En ese marco, señaló: «En Campo Grande estamos visitando una empresa que es un orgullo rionegrino. Acabamos de entregar los beneficios de la Ley de Promoción Económica, con bono fiscal y beneficios impositivos».

«Es un enorme orgullo haber podido generar desde la Provincia las condiciones para que Facilities Energy se radique en Río Negro, genere empleo y actividad económica. Río Negro tiene rumbo, tenemos futuro», agregó Weretilneck.

Facilities Energy es una empresa argentina especializada en el aprovechamiento y procesamiento de condensados provenientes del gas natural asociado a la producción hidrocarburífera de Vaca Muerta.

En su planta de Campo Grande, la compañía separa los distintos componentes de estos condensados para obtener GLP (Gas Licuado de Petróleo) y gasolina estabilizada, productos que posteriormente son comercializados.

La ubicación es considerada estratégica por su conexión directa con el oeste de Vaca Muerta. Foto: Gobierno de Río Negro.

La firma decidió instalarse en Río Negro luego de analizar distintas alternativas en la región. Para desarrollar su proyecto adquirió 10 hectáreas en el Parque Industrial de Campo Grande, una ubicación estratégica por su cercanía con las rutas 151 y 7 y su conexión directa con el oeste de Vaca Muerta.

La Secretaria de Áreas Industriales y Zona Franca de Río Negro, Soledad Ponce, explicó que el acompañamiento comenzó cuando la firma todavía evaluaba dónde instalar el proyecto y continuó durante todo el proceso de inversión.

«Conocimos a la empresa cuando estaba buscando dónde radicar su planta y pudimos vincularla con distintos municipios. Finalmente eligieron el Parque Industrial de Campo Grande y, a partir de ahí, comenzamos a trabajar junto a ellos para que pudieran acceder a los beneficios del régimen», señaló.

Ponce destacó además la velocidad con la que avanzó la inversión: «Entre la compra del terreno y esta visita, la planta ya está en funcionamiento. Y además están planificando ampliarla. Eso es justamente lo que buscamos: que se radiquen empresas, que generen trabajo y que generen producción en Río Negro».

Acerca de la nueva planta en Campo Grande

Según informó la Provincia mediante un comunicado, la planta cuenta actualmente con un primer tren de procesamiento con capacidad para 2.000 toneladas mensuales.

El Director de Operaciones de Facilities Energy, Guillermo Svarc, explicó que la compañía encontró en Campo Grande las condiciones necesarias para concretar la inversión y destacó que los beneficios provinciales permitirán acelerar las siguientes etapas.

«Este beneficio nos impulsa a acelerar la reinversión y adelantar la ejecución de las próximas etapas. Hoy tenemos un tren de 2.000 toneladas por mes y la próxima ampliación, que nos llevará a 4.000 toneladas, está prevista para abril o mayo», explicó.

Actualmente trabajan 12 personas de manera permanente en la planta, entre las áreas de operación, mantenimiento, seguridad y jefatura. La empresa trabaja con producción proveniente de distintas operadoras de Vaca Muerta y comercializa el GLP con empresas fraccionadoras, mientras que la gasolina producida se incorpora directamente al sistema de oleoductos.

El proyecto fue desarrollado además bajo criterios de sostenibilidad ambiental y permite aprovechar condensados que, de otra manera, podrían ser venteados o combustionados, contribuyendo a reducir emisiones de gases de efecto invernadero.

Actualmente trabajan 12 personas de manera permanente en la planta. Foto: Gobierno de Río Negro.

Qué implica el Régimen de Promoción Económica e Industrial

A través de la resolución, se incorporó formalmente a Facilities Energy al Régimen de Promoción Económica e Industrial establecido por la Ley 5.766.

La empresa presentó una inversión base de $5.929 millones y accedió a un bono fiscal equivalente al 10% de ese monto, por aproximadamente $592,9 millones, utilizable para el pago de tributos provinciales durante cinco años.

También recibió estabilidad fiscal y el reconocimiento como saldo de libre disponibilidad de los importes correspondientes a Ingresos Brutos incluidos en las facturas de energía eléctrica y gas natural vinculadas exclusivamente a la planta industrial.