San Lorenzo empató con Deportivo Riestra en el debut de Gustavo Álvarez como entrenador

San Lorenzo empató 1 a 1 ante Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, por la fecha 12° del Torneo Apertura, en un partido que marcó el debut de Gustavo Álvarez como entrenador azulgrana. Con apenas dos entrenamientos al frente del plantel, el DT ya mostró algunos indicios de su idea, aunque el equipo no logró pasar del empate.

El conjunto local golpeó primero a los 31 minutos del primer tiempo, cuando Anthony Alonso aprovechó un rebote en Romaña, dominó la pelota, chocó con el colombiano y sacó un derechazo cruzado que venció a José Devecchi, quien fue titular por la ausencia de Orlando Gill, convocado a la Selección de Paraguay.

¡ASÍ SE ABRIÓ EL PARTIDO! Antony Alonso se llevó la pelota con seguridad y definió cruzado para el 1-0 de Riestra vs. San Lorenzo.



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En ese primer tramo, el Ciclón intentó acomodarse con un esquema de tres defensores en el fondo, una marca registrada de los equipos de Álvarez y tuvo algunas llegadas antes del descanso, aunque sin efectividad. La más clara fue de Alexis Cuello que recibió solo frente al arco y se le fue por arriba.

En el complemento, el Cuervo fue creciendo con el correr de los minutos, hasta que encontró el empate a los 33 del segundo tiempo: tras un centro de Facundo Gulli, Alexis Cuello ganó de cabeza y marcó el 1-1. El arquero Ignacio Arce fue responsable, ya que logró desviar la pelota, pero no evitó que se metiera en el arco.

¡¡AHORA SÍ, ALEXIS!! Cuello ganó por arriba, metió un cabezazo imposible de atajar para Nacho Arce y anotó el 1-1 de San Lorenzo vs. Riestra.



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Más allá del empate, San Lorenzo volvió a evidenciar falta de contundencia en los metros finales, un problema que arrastra en el torneo. Ahora, Álvarez aprovechará el parate por la fecha FIFA para seguir trabajando en su idea y preparar el próximo compromiso: recibir a Estudiantes en el Pedro Bidegain.

Del otro lado, Riestra no pudo sostener la ventaja y continúa con una racha negativa. El equipo del Bajo Flores, que supo hacer de su cancha una fortaleza, lleva ocho partidos sin ganar como local y aún no consiguió triunfos en el Torneo Apertura.