Se estancó el pase de Miljevic a Racing: cuánto pide Huracán para liberarlo

Matko Miljevic quiere pasar a Racing pero por ahora no hay acuerdo entre los clubes.

Huracán rechazó el último ofrecimiento de Racing por Matko Miljevic y se plantó en sus pretensiones por el futbolista de 24 años.

El Globo se plantó en una cifra abultada para desprenderse del futbolista norteamericano: 4,5 millones de dólares por el 80 por ciento de su ficha.

De esta manera, el pase por ahora está estancado por la elevada cifra, pero no está caído aún, ya que el jugador quiere dar un salto en su carrera y Gustavo Costas quiere contar con él.

Miljevic ve en Racing un puente para volver al seleccionado estadounidense pensando en el Mundial 2026, mientras que Costas podría utilizarlo en el mediocampo tras la partida de Agustín Almendra al fútbol mexicano.

Si la negociación, finalmente, se termina cayendo, el club de Avellaneda ya tiene en el radar a otras dos opciones: Franco Cristaldo de Gremio y Gastón Lodico de Instituto.