Liga Federal de básquet: clásicos y amistosos antes del inicio de la temporada 2026

El arranque de la Liga Federal de básquet 2026 está a la vuelta de la esquina y sólo falta que sea oficial la fecha de arranque (6 de marzo), pero mientras tanto hay amistosos por todos los rincones. Y este fin de semana será tiempo de clásicos, porque el viernes 20 a las 21:30 se verás las caras Pacífico vs. Independiente, en el Viejo Ramírez; y el domingo 22 será el turno para Pérfora vs Petrolero Argentino, en el Oscar Piti Claris, desde las 20:30.

En el centro de la capital neuquina se verán las caras dos equipos que fueron protagonistas en el último PreFederal. El Decano, de hecho, se coronó campeón y con la base de ese plantel buscará llegar lejos en el plano nacional. La baja más sensible fue la de Sebastián Godoy Vega, quien volvió a Pérfora. El Rojo, por su parte, sostuvo el mismo equipo que en el torneo previo a la competencia Federal.

El domingo será el turno para el clásico de Plaza Huincul. Pérfora, siempre protagonista, viene de perder la final ante Pacífico, en un año donde hizo una campaña histórica y quedó a un paso del ascenso a la Liga Argentina. Petro dio el gran golpe en una inolvidable final ante Club Plottier, se coronó campeón en el Ascenso y está de regreso en la Liga Federal. Así, volvió el derby de la ciudad que el domingo será amistoso, pero significará una buena previa para los duelos por los puntos. La entrada tendrá un costo de 10.000 pesos.

Varios amistosos

El miércoles a la noche, Club Plottier se quedó con un gran triunfo ante Deportivo Roca, por 103-98, en tiempo suplementario. Además, en La Caldera de Neuquén, Independiente dio cuenta de Atlético Regina por un cómodo 87-67.

El Rojo le ganó a Regina, en La Caldera. (Prensa Atlético Regina)

Plottier, el otro que logró el ascenso luego de vencerá a Biguá en el repechaje, fue de los más activos en la previa y superó a Independiente, como visitante, por 78-84. También midió fuerzas con Pérfora y cayó por un ajustado 82-76 en el Oscar Piti Claris.

Además, en uno de los primeros amistosos de pretemporada, Deportivo Roca le ganó a Pacífico por 88-76 y dejó en claro que tiene intenciones de volver a los primeros planos, con un plantel renovado.