Explosiva reacción en Inglaterra por la bandera de Malvinas: «Hay que abandonar la FIFA»

La épica victoria de la Selección Argentina sobre Inglaterra todavía está dando que hablar en todo el mundo. En las últimas, desde Europa llegó una nueva queja por el festejo de los futbolistas con la bandera de «Las Malvinas son argentinas».

Sir Ed Davey, líder del Partido Liberal Demócrata, se quejó por el accionar de los jugadores argentinos y reclamó que la federación inglesa tome acciones sobre el asunto. En un video publicado en sus redes sociales, el dirigente aseguró que «este Mundial ha puesto al descubierto lo completamente rota que está la FIFA«. Además, puso como ejemplo la polémica decisión de anular la tarjeta roja a Folarin Balogun por un pedido expreso de Donald Trump.

Ed Davey, el político inglés de 60 años que se quejó fuertemente ante la FIFA.

Además, recalcó que no hubo sanciones a la Selección Argentina: «lenta inacción de la FIFA ante la provocativa maniobra de Argentina con la bandera de las Malvinas, Infantino ha cruzado una línea roja tras otra».

Luego, planteó una insólita propuesta: «Es hora de que la FA, la UEFA y los organismos rectores europeos den un paso al frente, lideren una salida coordinada y se retiren. Colaboremos con otras confederaciones para construir un órgano rector limpio y transparente que realmente dé prioridad a los aficionados».

Desde Inglaterra llegaron diversas opiniones sobre el tema. El reconocido diario The Guardian apoyó a la Selección Argentina en este histórico reclamo y señaló que las Islas Malvinas «no pueden ser británicas para siempre».