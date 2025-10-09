SUSCRIBITE
Scaloni despidió a Russo antes del amistoso de la Selección Argentina: «Dejó una huella imborrable»

En la previa del amistoso de este viernes ante Venezuela, el DT de la Albiceleste le dedicó unas palabras de despedida a Miguel Ángel Russo. Mirá ek video.

Scaloni no confirmó el equipo para el primer amistoso ante Venezuela.

En la previa del amistoso de este viernes ante Venezuela, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, le dedicó unas emotivas palabras de despedida a Miguel Ángel Russo.

«Ayer (por el miércoles) recibimos la triste noticia del fallecimiento de Miguel. Estábamos todos al tanto de la situación, pero cuando sucede es duro. Dejó una huella imborrable de cómo hay que comportarse dentro de un campo de juego. Le mando un gran abrazo a toda su familia y seres queridos», dijo el entrenador campeón del Mundial Qatar 2022.

Qué dijo Scaloni en la gira de la Selección Argentina

Respecto al encuentro ante la Vinotinto, este viernes a las 21 hora argentina, reconoció: «Todavía no he decidido el equipo, lo haremos esta tarde en el último entrenamiento. Son partidos para probar diferentes alternativas y eso es lo que vamos a hacer». De todos modos despejó dudas y señaló que «Dibu (Martínez) está en condiciones para jugar».

Al ser consultado por la conformación de la lista de convocados para el Mundial 2026, Lionel Scaloni aclaró: «Debemos seguir jugando como un equipo. La lista no se va a cerrar hasta el final. Tenemos bastantes cupos ocupados, o hasta pasados de jugadores. Eso es lo bueno, tendrán que seguir ganándose un lugar».

«Tenemos a muchos de los mejores jugadores del mundo. Disfrutamos todos los días de poder verlos», destacó el entrenador fiel a su estilo.

La Selección Sub 20: «Está bueno ver el desarrollo de los jugadores del Sub 20, estamos contentos con todos. Seguramente tendrán la posibilidad de jugar con la Mayor porque tienen el nivel para hacerlo».

Di María en el fútbol argentino: «Ángel (Di María) jerarquiza al fútbol argentino. Él ha cerrado su etapa en la Selección de una manera maravillosa. Se merece todo lo que le está pasando, lo queremos mucho».

Lautaro Rivero: «Está dando buenas sensaciones. Estamos contentos con él, creemos que tiene una proyección muy buena y lo está haciendo bien. Seguramente tendrá minutos en esta doble fecha».


Temas

Lionel Scaloni

Miguel Ángel Russo

Selección Argentina

Venezuela

