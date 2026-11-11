Scaloni probó variantes y prepara la formación de la Selección Argentina para el amistoso ante Uruguay

La Selección Argentina continúa con su preparación para el amistoso ante Uruguay y Lionel Scaloni empezó a mostrar algunas de sus cartas. En el entrenamiento de este miércoles, el entrenador repartió pecheras y dejó algunas pistas sobre la formación que podría presentar el viernes, desde las 20, en la Bombonera.

En defensa, Agustín Giay, Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez aparecen como fijas. La principal incógnita está en el lateral izquierdo, donde Nicolás Tagliafico y Facundo Medina parecen competir por un lugar.

El ex Independiente es el que más chances tiene de salir desde el arranque y, además, sería el capitán por la ausencia de Cuti Romero, Lautaro Martínez y Dibu Martínez. El arquero del Chelsea se entrena con una máscara por la fractura de mandíbula y quiere estar presente, pero lo más probable es que, si suma minutos, sea en el próximo amistoso ante Costa Rica. En caso de que no ataje, Juan Musso y Gerónimo Rulli pelean por el puesto.

En la mitad de la cancha, Scaloni eligió a Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Valentín Barco. De ese grupo podrían jugar dos o tres futbolistas, según el esquema que finalmente elija el DT.

Una de las alternativas que analiza es ubicar a tres jugadores detrás del centrodelantero, que sería Julián Álvarez. En ese sentido, durante la práctica de este miércoles los elegidos fueron Nico Paz, Thiago Almada y Gianluca Prestianni.

Sin embargo, el entrenador también evalúa una opción con tres mediocampistas y menos futbolistas por detrás del atacante. Con distintas variantes sobre la mesa, Scaloni todavía tiene tiempo para definir el equipo que enfrentará a Uruguay.