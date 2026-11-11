ANSES: quiénes cobran este jueves 12 de noviembre 2026 con aumento y bono de $70.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida este jueves 12 de noviembre 2026 el paquete de haberes correspondientes a las jubilaciones y pensiones mínimas, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), las asignaciones de Prenatal y Maternidad, y un bloque masivo de Pensiones No Contributivas (PNC) que concentra seis terminaciones de documento en una sola fecha.

Esta diagramación responde al reordenamiento del calendario de pagos de noviembre 2026 diseñado tras el feriado nacional por la visita del papa León XIV, permitiendo acreditar de manera simultánea el incremento mensual del 1,93% —calculado según la inflación de septiembre medida por el INDEC— y el bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos en Río Negro, Neuquén y todo el país.

Calendario de pagos ANSES hoy, jueves 12 de noviembre 2026: todas las prestaciones y terminaciones de DNI habilitadas

La distribución oficial de acreditaciones en cuentas bancarias para esta jornada comprende cinco grupos diferenciados:

Pensiones No Contributivas (PNC) — Bloque extraordinario : cobran en simultáneo los titulares cuyos documentos finalizan en 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (un total de seis terminaciones agrupadas para compensar los días inhábiles).

: cobran en simultáneo los titulares cuyos documentos finalizan en 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (un total de seis terminaciones agrupadas para compensar los días inhábiles). Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo : se acredita el haber mensual junto al bono completo para los documentos terminados en 1.

: se acredita el haber mensual junto al bono completo para los documentos terminados en 1. Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF) : perciben la prestación los titulares con documento finalizado en 1 .

: perciben la prestación los titulares con documento finalizado en . Asignación por Embarazo (AUE) : reciben el giro mensual las beneficiarias con documento terminado en 1.

: reciben el giro mensual las beneficiarias con documento terminado en 1. Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad: se habilita el depósito para los documentos terminados en 0 y 1.

ANSES: cuánto cobra cada partida en noviembre 2026, con el aumento y el bono

Prestación liquidada por la ANSES Terminación de DNI (12/11/2026) Aumento aplicado Bono / Complemento Importe neto de bolsillo PNC Invalidez Laboral y Vejez 2, 3, 4, 5, 6 y 7 1,93% $70.000,00 $371.583,59 (con Incluir Salud) PNC Madres de 7 Hijos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 1,93% $70.000,00 $500.833,70 (+ Tarjeta Alimentar) Jubilaciones y pensiones mínimas 1 1,93% $70.000,00 $500.833,70 (descontado PAMI) AUH y Asignación Familiar 1 1,93% Tarjeta Alimentar (si aplica) $127.688,80 (80% directo por hijo) Asignación por Embarazo (AUE) 1 1,93% Tarjeta Alimentar (si aplica) $127.688,80 (80% directo) Prenatal y Maternidad 0 y 1 1,93% Sin bono adicional Según escala salarial SUAF

Mi ANSES y ventanillas bancarias: qué hacer si el pago de la pensión no figura acreditado en la cuenta

Dada la magnitud del padrón habilitado durante este jueves, resulta fundamental realizar una verificación previa antes de concurrir a los cajeros automáticos: