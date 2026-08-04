Enner Valencia, cerca de convertirse en el cuarto refuerzo de Boca

La dirigencia de Boca continúa en la búsqueda de un delantero de área. En las últimas horas, surgió la posibilidad del arribo de Enner Valencia. El Xeneize está cerca de llegar a un acuerdo con el internacional ecuatoriano para que se convierta en el cuarto refuerzo. Solo resta ponerse de acuerdo en lo que refiere al sueldo y a la duración del contrato del futbolista que viene de quedar libre del Pachuca mexicano.

El delantero de 36 años, que viene de disputar el Mundial con su selección, podría arribar en los próximos días con el pase en su poder ante la lesión de Adam Bareiro, cuyo tiempo de recuperación es incierto.

La hernia de disco que posee Adam Bareiro obligó a Boca a buscar un centrodelantero en el mercado de pases, posición que no era prioridad. El delantero paraguayo se realizó un bloqueo en la zona, por el momento no será intervenido quirúrgicamente, pero no hay precisiones sobre cuándo puede regresar a la actividad.

Ante esta situación, y teniendo en cuenta el antecedente reciente de Edinson Cavani, Rodolfo Arruabarrena y la dirigencia acordaron ir a buscar a un futbolista en esa posición.

Tras haber descartado a David Romero, Luciano Gondou y Lucas Passerini por el alto precio que pedían sus clubes, tanto Enner Valencia como Ezequiel Chimy Ávila, ambos con el pase en su poder, comenzaron a ganar terreno.

Pese a que tiene seis años más, las características y la experiencia del ecuatoriano convencen más al cuerpo técnico del Vasco, razón por la cual el club aceleró en las últimas horas.

Cabe recordar que hasta hace algunos días atrás estaba todo acordado para que se sumara a las filas de Talleres de Córdoba, pero el pase se cayó.

Valencia podría estar a disposición para la serie ante Deportivo Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En su última temporada en México anotó ocho goles en 22 partidos. Otro nombre que se mencionó fue el de Ezequiel ‘Chimy’ Ávila, libre del Betis de España.

En su carrera disputó un total de 699 partidos y convirtió 236 tantos. Es el máximo anotador de la historia de la Tri con 49 y tuvo pasos destacados por Tigres, Fenerbahce e Internacional de Porto Alegre en los últimos años.