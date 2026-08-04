Maxi Salas apuntó contra River: «Estoy enojado, nos trataron muy mal»

Maximiliano Salas dejó River para ser refuerzo de Independiente Rivadavia y, en su llegada a Mendoza, apuntó duramente contra los dirigentes del Millonario por cómo se dio su salida.

El delantero se sumó a préstamo a la Lepra con un vínculo de un año y una opción de compra de 4 millones de dólares por el 50% del pase. River se lo compró a Racing por 9 millones el año pasado.

Después de un buen arranque, Salas perdió terreno en la consideración este año y fue uno de los jugadores separados del plantel profesional. El club lo apartó y le buscó una salida, algo que se concretó esta semana.

«Estoy enojado porque se nos trató muy mal y no nos merecíamos terminar así», afirmó el atacante en una entrevista en Radio La Red, en referencia al resto de sus compañeros apartados del plantel.

«En los últimos meses no me sentí jugador. Se tomó la decisión de apartar a algunos jugadores, no la comparto, porque más allá de futbolistas, somos personas», agregó.

El ex Racing reveló que el director deportivo, Pablo Longoria, les comunicó la decisión del club y que no tuvieron contacto con el entrenador, Eduardo Coudet.

«Un día antes de que arranque la temporada nos llamó Longoria por teléfono que nos tendríamos que presentar la semana siguiente. Me hubiera encantado que Coudet me lo dijera, pero tenemos que acatar órdenes de los de arriba», aseguró Salas.

«No está bueno estar encerrado en el container. Había que meterle la mejor onda, levantar a los compañeros, porque ante todos somos humanos. El único que fue es Leo Ponzio y un día Longoria«, agregó.