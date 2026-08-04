Franco Pennacchiotti regresó a Centro Español: «Tenía ganas de volver a Plottier»

Centro Español apostó por un nombre conocido para reforzar su juego interno y concretó el regreso de Franco Pennacchiotti para el próximo PreFederal de básquet.

El pivote bahiense que está por cumplir 36 años tuvo un destacado paso por el Torito en la Liga Federal 2025 y viene de jugar en Huracán de Trelew.

«El contacto se dio a mediados del mes pasado. Ya estaba viendo la posibilidad de volver a esa zona y tenía ganas de estar de nuevo en Plottier donde tuve una experiencia muy linda», destacó Pennacchiotti en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

El acuerdo del bahiense incluye la Liga Federal del 2027. Si Español revalida su lugar en el torneo, contará con el pivote para la próxima temporada. Por el momento, el PreFederal no tiene fecha confirmada de inicio y se estipula que arranque el mes que viene.

«Me quedó un poco una espina el año pasado porque creo que teníamos un equipo para estar arriba, entre los mejores de la categoría a nivel nacional, pero nos encontramos con un buen equipo como Pacífico en playoffs», repasó el jugador sobre el Federal del 2025 en el Torito.

Pennacchiotti tuvo una noche estelar en el último partido que marcó la eliminación de Español ante el Decano. A pesar de la derrota del equipo de Plottier, se despachó con 48 puntos.

Franco Pennacchiotti regresó a Centro Español. (Foto: Archivo Matías Subat)

«Me quedé muy mal. Fue una de los pocas veces que sentí que podía dominar el partido entero así y no terminamos de ganar. Son cosas que pasan en los playoffs«, recordó.

«Una de las razones por las que me incliné por Español es la base de juveniles que tiene. En un Federal con plazas de mayores reducidas los más chicos hacen la diferencia«, valoró el pivote.

«Los clubes que apuestan a armar un equipo para el año que viene ya desde ahora tienen una gran ventaja. El Federal es un torneo largo y muy difícil, sí o sí necesitás un plantel muy competitivo», concluyó Pennacchiotti.

El bahiense se sumará en las próximas semanas al plantel de Centro Español que a mediados de agosto comenzará con su pretemporada. El Torito ya aseguró un refuerzo de lujo para la categoría.

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