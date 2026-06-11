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Mundial 2026: se confirmó el partido que dirigirá Yael Falcón Pérez en su debut

El árbitro argentino hará su estreno en la Copa del Mundo el próximo domingo. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

El argentino fue designado para dirigir Suecia y Túnez en su debut mundialista.

El argentino fue designado para dirigir Suecia y Túnez en su debut mundialista.

Yael Falcón Pérez ya sabe cuándo debutará en el Mundial 2026 que comenzará formalmente este jueves en el estadio Azteca.

El árbitro argentino saltará a escena este domingo por la noche en el duelo entre Suecia y Túnez que se jugará en Monterrey, válido por el grupo F.

A Yael Falcón Pérez lo acompañarán sus compatriotas Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez como asistentes. Los ticos Juan Calderón y Juan Carlos Mora completan el equipo arbitral.

Además, el inglés Michael Oliver dirigirá Ecuador – Costa de Marfil, el marroquí Jalal Yayed estará en Alemania – Curazao y el norteamericano Ismail Elfath llevará las riendas de Países Bajos – Japón.

Facundo Tello Figueroa, el otro árbitro argentino, ya había sido designado para Canadá – Bosnia, programado para este viernes en Toronto.


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Yael Falcón Pérez

Yael Falcón Pérez ya sabe cuándo debutará en el Mundial 2026 que comenzará formalmente este jueves en el estadio Azteca.

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