Mundial 2026: se confirmó el partido que dirigirá Yael Falcón Pérez en su debut

El argentino fue designado para dirigir Suecia y Túnez en su debut mundialista.

Yael Falcón Pérez ya sabe cuándo debutará en el Mundial 2026 que comenzará formalmente este jueves en el estadio Azteca.

El árbitro argentino saltará a escena este domingo por la noche en el duelo entre Suecia y Túnez que se jugará en Monterrey, válido por el grupo F.

✅ Yael Falcón Pérez 🇦🇷 debutará el domingo en el Mundial 🏆



⚽ El árbitro argentino dirigirá Suecia 🇸🇪 🆚 Túnez 🇹🇳, duelo válido por el grupo F



✍️ Estará acompañado de sus compatriotas Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez pic.twitter.com/Dx5lmXPNFi — El Gráfico (@elgraficoweb) June 11, 2026

A Yael Falcón Pérez lo acompañarán sus compatriotas Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez como asistentes. Los ticos Juan Calderón y Juan Carlos Mora completan el equipo arbitral.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 9, 10, 11 and 12 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) June 11, 2026

Además, el inglés Michael Oliver dirigirá Ecuador – Costa de Marfil, el marroquí Jalal Yayed estará en Alemania – Curazao y el norteamericano Ismail Elfath llevará las riendas de Países Bajos – Japón.

Facundo Tello Figueroa, el otro árbitro argentino, ya había sido designado para Canadá – Bosnia, programado para este viernes en Toronto.