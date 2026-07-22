Se confirmó la fecha de inicio y el formato del Regional Amateur 2026

Este martes se confirmaron los detalles del nuevo Torneo Regional Amateur. Según reveló Ascenso del Interior, el certamen comenzará a fines de agosto, en el fin de semana del domingo 30.

En cuanto al formato, se mantendrá una primera fase donde se repartirán los clubes participantes según la cercanía geográfica en zonas de tres o cuatro equipos. Luego, avanzarán uno o dos clubes por grupo a los cruces de eliminación directa, que serán ida y vuelta. Habrá cuatro finales entre los «campeones» de cada región (Patagonia, Litoral, Cuyo, Norte, etc).

Al igual que las ediciones anteriores, el torneo otorgará cuatro ascensos al Federal A, la tercera división del futbol argentino para los equipos indirectamente afiliados a AFA. Además, los cuatros equipos que pierdan las finales interregionales sacarán un boleto para el nuevo Torneo del Interior, que comenzará en abril de 2027 y a partir de la próxima temporada estará por encima del Regional Amateur.

La gran novedad es que finalizará en diciembre. Desde que se inauguró esta categoría, el certamen tenía un parate a fin de año y culminaba en febrero. De esta forma, los clubes que logren el ascenso tendrán más tiempo para armar sus planteles para el comienzo de la temporada, previsto para marzo de 2027.

Además, las ligas homologadas tendrán tiempo hasta el 15 de agosto para presentar la lista de clubes que participarán del campeonato. Se espera que en los próximos días el Consejo Federal oficialice el calendario, los grupos y las tan polémicas licencias de clubes.